Until Dawn 2 annoncé, à la surprise générale, avec un premier trailer

Firesprite Games a, très récemment, révélé Until Dawn 2 avec un premier trailer envoûtant.

Bien connu de tous, la licence Until Dawn, après avoir bénéficié d'une version retravaillée pour le premier opus, va avoir le droit à une suite : Until Dawn 2, développé par Firesprite Games (connu pour Horizon Call of the Mountain), vient tout juste d'être annoncé avec une fenêtre de sortie et un tout premier trailer.

Until Dawn 2 révélé avec une première bande-annonce

En effet, lors du State of Play du 2 juin 2026, qui a été diffusé en fin de soirée, Firesprite Games a révélé Until Dawn 2, qui doit débarquer au cours de l'année 2027 sur la dernière console de PlayStation, la PS5. Perçu comme une suite, mais aussi une expérience standalone, Until Dawn 2 a même bénéficié d'un premier trailer, qui nous donne quelques informations sur l'histoire et ses personnages.

De premiers détails sur Until Dawn 2

Ainsi, sur Until Dawn 2, les joueurs et les joueuses suivent les péripéties d'une équipe de chasseurs de fantômes, qui se rend sur une île tropicale abandonnée, après avoir signé un contrat avec une grande chaîne de télévision. Si tout semble idyllique au début, l'aventure vire au cauchemar car cette île cache différents secrets terrifiants. Évidemment, la communauté devra faire des choix, qui auront des conséquences plus ou moins significatives, durant tout le jeu. D'ailleurs, Firesprite Games a précisé, dans un récent article sur PlayStation Blog, que les relations ont un impact sur le reste des événements :

Cette fois-ci, la façon dont tu gères les relations au sein de l'équipe compte plus que jamais, certaines branches dépendent de la dynamique entre les personnages. Ce ne sont pas seulement les moments forts, même les petits détails peuvent déclencher un effet papillon, entraînant ton histoire vers des conséquences imprévues...

Le premier trailer d'Until Dawn 2 nous montre également que le personnage Dr. Hill, joué par Peter Stormare, fera son grand retour. Firesprite Games a précisé que de plus amples détails seront partagés dans les mois à venir.

Until Dawn 2 comes to PS5 next year.



First details on the new horror experience featuring a new cast, new world, and a familiar face: https://t.co/Ygi9blKPyn pic.twitter.com/g0QtRo9M4o — PlayStation (@PlayStation) June 2, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Until Dawn 2 est prévu sur PS5 et sortira durant l'année 2027.