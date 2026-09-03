Until Dawn 2 dévoile sa date de sortie lors du State of Play

Firesprite a, récemment, révélé la date de sortie d'Until Dawn 2, qui n'est si lointaine que cela.

Annoncé pour la toute première fois au début du mois de juin de cette année, Until Dawn 2 refait parler de lui, en ce jour, avec une bonne nouvelle. Firesprite a, effectivement, profité du dernier State of Play pour annoncer la date de sortie d'Until Dawn 2.

Until Dawn 2 débarque début 2027

Durant le State of Play du 3 septembre 2026, qui s'est déroulé dans l'après-midi, Firesprite a dévoilé la date de sortie de son prochain titre, dont l'histoire a été écrite en collaboration avec AdHoc Studio (Dispatch) : Until Dawn sortira le 28 janvier 2027 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.

Évidemment, Firesprite et Sony ont profité de l'occasion pour partager un nouveau trailer d'Until Dawn 2, qui mettra en scène différents personnages. Cette nouvelle vidéo permet ainsi d'en apprendre un peu plus sur le gameplay de cette suite, qui nous proposera toujours autant de choix difficiles, et surtout avec des conséquences.

Until Dawn 2 launches January 28, 2027 on PS5



Chilling choices and familiar locations await in today's State of Play gameplay reveal: https://t.co/Meu82HoOHT pic.twitter.com/YPp4mJ8zCe — PlayStation (@PlayStation) September 3, 2026

Le studio de développement a également précisé que les précommandes pour Until Dawn 2 seront ouvertes dès le 10 septembre prochain. D'ailleurs, celles et ceux qui achèteront le titre avec son lancement officiel obtiendront différents bonus exclusifs sur le thème de Dr. Hill : la tenue classique Until Dawn, la tenue de vacances Askishima Island et des bobbleheads collector Dr. Hill à découvrir en jeu.

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Rendez-vous donc le 28 janvier 2027 pour découvrir Until Dawn 2, qui se rendra dès lors disponible sur PS5.