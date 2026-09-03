Until Dawn 2 dévoile sa date de sortie lors du State of Play

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 septembre 2026 à 16h37
Firesprite a, récemment, révélé la date de sortie d'Until Dawn 2, qui n'est si lointaine que cela.
Until Dawn 2 dévoile sa date de sortie lors du State of Play

Annoncé pour la toute première fois au début du mois de juin de cette année, Until Dawn 2 refait parler de lui, en ce jour, avec une bonne nouvelle. Firesprite a, effectivement, profité du dernier State of Play pour annoncer la date de sortie d'Until Dawn 2.

Until Dawn 2 débarque début 2027

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Durant le State of Play du 3 septembre 2026, qui s'est déroulé dans l'après-midi, Firesprite a dévoilé la date de sortie de son prochain titre, dont l'histoire a été écrite en collaboration avec AdHoc Studio (Dispatch) : Until Dawn sortira le 28 janvier 2027 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5

Évidemment, Firesprite et Sony ont profité de l'occasion pour partager un nouveau trailer d'Until Dawn 2, qui mettra en scène différents personnages. Cette nouvelle vidéo permet ainsi d'en apprendre un peu plus sur le gameplay de cette suite, qui nous proposera toujours autant de choix difficiles, et surtout avec des conséquences.

Le studio de développement a également précisé que les précommandes pour Until Dawn 2 seront ouvertes dès le 10 septembre prochain. D'ailleurs, celles et ceux qui achèteront le titre avec son lancement officiel obtiendront différents bonus exclusifs sur le thème de Dr. Hill : la tenue classique Until Dawn, la tenue de vacances Askishima Island et des bobbleheads collector Dr. Hill à découvrir en jeu.

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Rendez-vous donc le 28 janvier 2027 pour découvrir Until Dawn 2, qui se rendra dès lors disponible sur PS5.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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