Unknown 9: Awakening peine à séduire les joueurs

Disponible depuis le 17 octobre sur Steam, Unknown 9: Awakening fait face à un démarrage en demi-teinte, avec des évaluations moyennes et peu de joueurs connectés.
Les lancements sur Steam semblent victimes d'une malédiction. Alors qu'Assassin's Creed Mirage a connu une arrivée mitigée
sur la plateforme, Unknown 9: Awakening
semble subir le même sort. Pourtant, le dernier jeu en date de BANDAI NAMCO a bénéficié d'une sortie simultanée sur toutes les plateformes
. Mais la version Steam est celle qui est victime du plus mauvais lancement, avec un nombre de connexions simultanées assez bas pour une nouveauté.
Un pic de 285 joueurs actifs d'Unknown 9: Awakening 4 jours après sa sortie
SteamDB a enregistré des moyennes peinant à dépasser les 170 joueurs actifs sur 24 heures
. Si le titre a connu un pic de connexions le vendredi de sa sortie, il ne dépassait pas les 300 connexions simultanées. Mais ce n'est pas la seule ombre au tableau pour Unknown 9: Awakening.
En plus de ces chiffres assez bas, les évaluations laissées par les joueurs sont très mitigées
. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Unknown 9: Awakening a une note moyenne selon les joueurs. Sur les 52 évaluations partagées, 31 sont notées comme plutôt négatives. Parmi les défauts évoqués par les joueurs, ils sont nombreux à mentionner les graphismes ternes, le gameplay très rigide et inégal, un manque d'exploration ainsi que des problèmes sur les animations faciales.
Cependant, ce lancement moyen est à nuancer. Unknown 9: Awakening est disponible depuis moins d'une semaine.
Il doit encore trouver son public et il faudra attendre un plus large panel d'évaluations pour voir ce que le titre a à offrir. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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