Unknown 9 : Clap de fin pour la franchise



le 22 janvier 2025 à 17h37 Publié par Justine Manchuelle le 22 janvier 2025 à 17h37

Malgré les ambitions placées dans le développement d'Unknown 9: Awakening, l'univers du titre ne sera pas étendu. Il n'aura donc pas de suite, et ce pour une raison.