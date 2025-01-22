Unknown 9 : Clap de fin pour la franchise

Malgré les ambitions placées dans le développement d'Unknown 9: Awakening, l'univers du titre ne sera pas étendu. Il n'aura donc pas de suite, et ce pour une raison.
Lancé le 18 octobre 2024 sur la majorité des supports actuels, Unknown 9: Awakening
était à ce jour le projet le plus ambitieux développé par Reflector Entertainment. Le studio avait d'ailleurs de grands projets pour cet univers, avec la création de suites vidéoludiques.
En complément, la licence proposait déjà du contenu transmédia. En effet, elle avait eu droit à un podcast dédié, à des romans, à des comics et même à des web séries.
Cependant, les joueurs ont modifié les plans de Reflector Entertainement, au point d'aujourd'hui abandonner la franchise.
Des objectifs de vente insuffisants pour poursuivre le développement de jeux Unknown 9
Dans une publication partagée sur le compte LinkedIn de Reflector Entertainment, Hervé Hoerdt (PDG du studio) annonce qu'aucun nouvel opus d'Unknown 9 ne verra le jour
. En effet, le billet indique que le jeu n'avait pas atteint les attentes minimales requises par l'entreprise pour être viable
. Étendre l'univers existant n'était donc pas envisageable ni pour le studio, ni pour son éditeur (Bandai Namco).
Cependant, l'arrêt précipité de la franchise possède des conséquences rarement évoquées quand un titre est un échec commercial. En effet, cette décision va s'accompagner d'une vague de licenciements au sein de Reflector Entertainment.
Même s'il est annoncé qu'une partie des équipes sera affectée à un tout nouveau projet lié à une propriété intellectuelle existante de Bandai Namco
, certains licenciements sont inévitables. Néanmoins, le nombre d'emplois concernés n'a pas été communiqué.
Le développement d'un nouveau titre dans un univers déjà connu a cependant de quoi piquer la curiosité. Dans les prochaines semaines, il faudra surveiller les annonces du studio et les publications sur LinkedIn afin d'en apprendre plus sur ce jeu qui pourrait aider Reflector Entertainment à rebondir.
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