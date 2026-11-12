Bandai Namco annonce la fermeture de Reflector Entertainment, le studio derrière Unknown 9: Awakening

Le studio de développement qui a réalisé Unknown 9: Awakening, Reflector Entertainment, va fermer ses portes, à la suite d'une décision prise par Bandai Namco.

Sorti en octobre 2024, Unknown 9: Awakening n'a, malheureusement, pas eu le succès critique et commercial escompté par Reflector Entertainment ainsi que Bandai Namco. N'ayant pas répondu aux attentes, la franchise a, un an plus tard, arrêté ses plans, tandis que des licenciements ont eu lieu au sein du studio. Après ces différentes difficultés, Bandai Namco a décidé de fermer le studio de développement Reflector Entertainment.

Reflector Entertainment ferme ses portes

En effet, Bandai Namco a annoncé, il y a très peu de temps, la fermeture du studio Reflector Entertainment. La firme a notamment déclaré à ce sujet :

Après avoir examiné de manière approfondie les plans d'activités futurs, les investissements supplémentaires nécessaires, ainsi que la possibilité de rentabilité et de pérennité de l'activité, la Société a décidé de mettre fin aux activités de Reflector, de la dissoudre et de la liquider.

Bandai Namco a ajouté qu'« aucun calendrier n'a encore été fixé à ce jour : « La Société mettra en œuvre les démarches nécessaires conformément à la législation et à la réglementation locales, et dès que ces démarches auront été menées à bien, la liquidation sera achevée ». Cela devrait engendrer une perte importante pour Bandai Namco : « En ce qui concerne les pertes liées à cette affaire, la Société prévoit d'enregistrer une perte exceptionnelle d'environ 21 millions d'euros ».

Pour rappel, c'est en 2020 que Bandai Namco avait fait l'acquisition du studio Reflector Entertainment. Cependant, et comme dit précédemment, Unknown 9: Awakening n'a pas répondu aux attentes et n'a, d'ailleurs, pas reçu d'excellentes critiques de la part de la presse spécialisée. Un fin donc bien triste pour la franchise, qui avait des projets transmédiatiques, et pour Reflector Entertainment.