Uncharted : Une collection semble être en route pour une sortie sur PC

Bien qu'il ne s'agisse à l'heure actuelle que d'une rumeur,. Intitulée, cette information a été partagée sur le forum de ResetEra , celle-ci provenant initialement de 4chan.Il s'agit d'une image sur laquelle nous pouvons apercevoir plusieurs détails intéressants, comme l'apparition du logo de, un studio récemment acquis par, ou encore les mentions deet de. En ce qui concerne, Sony avait fait savoir qu'il avait fait appel à cette société dans le but de l'aider à réaliser les portages PC de ses licences, sa mention n'est donc pas totalement étonnante.Par ailleurs,, et s'offrirait, bien qu'une annonce devrait, toujours selon l'image, avoir lieu le 6 décembre.Toutefois,n'a pas encore confirmé ces informations, et c'est naturellement que nous devons donc prendre celle-ci avec des pincettes. En revanche, cela peut paraître assez crédible au vu des dernières déclarations de Sony et de son souhait de proposer ses plus grosses franchises aux joueurs PC.Dernièrement, ces derniers ont pu accueillir Days Gone mais aussi Horizon Zero Dawn . Par ailleurs, en mai dernier, la page de PlayStation Studios laissait entrevoir de nouvelles sorties PC , étoffant alors son catalogue de jeux.