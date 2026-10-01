Uncharted : Naughty Dog préparerait le grand retour de la saga, avec Nathan Drake

Dix ans après la conclusion des aventures de Nathan Drake, Naughty Dog préparerait un tout nouvel épisode de la saga Uncharted. Confié au réalisateur de The Lost Legacy, ce projet marquerait le grand retour de la franchise culte, avec une apparition confirmée de son héros emblématique.

Dix ans après la conclusion magistrale des aventures de Nathan Drake dans A Thief's End, les rumeurs s'intensifient autour de Naughty Dog. Alors que le studio californien est actuellement concentré sur sa nouvelle licence intitulée Intergalactic: The Heretic Prophet, et qu'il se penche aussi sur le futur de The Last of Us, des sources proches du développement affirment que la franchise d'exploration s'apprête à faire son grand retour. Attention, les lignes qui suivent abordent la fin du quatrième opus de la saga.

Un nouvel épisode dirigé par un vétéran du studio

Si beaucoup pensaient la licence définitivement rangée au placard, il semblerait que Sony et Naughty Dog aient finalement d'autres plans. Ce nouveau projet Uncharted serait dirigé par Shaun Escayag. Ce nom est loin d'être inconnu des fans, puisqu'il a officié en tant que directeur créatif sur The Lost Legacy, qui mettait en vedette Chloe Frazer.

Bien qu'il ait également travaillé sur Marvel's Avengers chez Crystal Dynamics, son retour aux commandes d'une aventure narrative purement solo rassure quant à l'ADN de ce futur jeu. Les informations relayées par MP1ST précisent qu'il s'agit bel et bien d'un nouveau jeu et non d'un remake, comme cela avait pu fuiter il y a quelques semaines.

Quel avenir pour Nathan Drake et sa famille ?

La fin du quatrième volet laissait notre héros vieillissant, profitant d'une retraite bien méritée aux côtés de sa femme Elena et de leur fille Cassie. Une conclusion qui laissait supposer que cette dernière pourrait naturellement reprendre le flambeau de la chasse aux trésors. Si cette hypothèse reste plausible, les informations actuelles confirment que Nathan Drake sera bel et bien présent dans ce nouvel opus. Son rôle exact demeure toutefois un mystère. Sera-t-il le seul protagoniste, un simple personnage de soutien ou fera-t-il l'objet d'un caméo ? Le doute reste permis.

Mais dans tous les cas, il faudra attendre une communication officiel de la part de Naughty Dog avant d'en savoir plus, et celle-ci ne devrait pas avoir lieu de sitôt, même si le retour de la licence, potentiellement avec Uncharted 5 donc, serait prévu après la sortie d'Intergalactic, pas avant fin 2027 ou 2028.