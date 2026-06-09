Un reboot d'Uncharted en préparation ? Cet indice semble prometteur

Alors que la rumeur d'un Uncharted 5 prend de l'ampleur, la saga de Nathan Drake pourrait être au centre d'un autre projet d'après une source interne.

Naughty Dog était l'un des grands absents du State of Play du 2 juin 2026. Si beaucoup espéraient voir Intergalactic lors de la présentation, le dernier-né du studio est encore assez discret. Malgré tout, un autre nom est encore sur les lèvres des joueurs : Uncharted.

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Au début du mois d'avril, une image partagée sur Instagram a ravivé l'espoir dans le cœur des joueurs, même si Nathan Drake ne sera pas le héros de cet éventuel Uncharted 5. Depuis, aucune autre information sur le projet n'a été partagée. Mais une autre hypothèse a émergé : celle d'un reboot de la franchise.

Un nouveau jeu Uncharted actuellement en préparation ?

L'information provient de l'animateur Jordan Middler. Dans un nouvel épisode du podcast VGC, il a déclaré qu'un nouveau jeu Uncharted est « en développement » chez PlayStation.

De toute évidence, un nouvel Uncharted arrive, c'est certain. Mais PlayStation a laissé Uncharted à son apogée et n'a pas sorti de nouvel épisode depuis très longtemps.

Bien que cette affirmation soit difficile à croire, l'animateur a démontré à plusieurs reprises que les informations qu'ils partageaient étaient vraies. Avec l'image partagée sur Instagram, la théorie pourrait s'avérer vraie. Mais une grande question reste en suspens : est-ce qu'il s'agira bien d'un reboot de la première aventure de Nathan Drake ou d'une aventure inédite dans le monde d'Uncharted mais avec un nouveau personnage principal ?

Des projets encore secrets dans les locaux de Naughty Dog

Même si Naughty Dog est très occupé avec Intergalactic: The Heretic Prophet, il a déjà été précisé par Neil Druckmann que d'autres projets étaient en cours de développement. De plus, Shaun Escayg (qui a précédemment réalisé Uncharted: The Lost Legacy) a laissé sous-entendre qu'il travaillait également sur un projet au sein de la société. S'agit-il donc de ce fameux projet de reboot ?

Pour l'heure, le mystère reste entier et il y a de fortes chances qu'il reste confidentiel jusqu'au lancement d'Intergalactic. Affaire à suivre...