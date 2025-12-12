Tusmo.xyz c'est fini, le jeu de mots ferme ses portes

Une page se tourne pour les amateurs de jeux de lettres en ligne. Le célèbre Tusmo, adaptation française qui a rythmé nos matinées et les streams de Twitch, annonce sa fermeture imminente. Son créateur a confirmé la nouvelle, laissant la communauté orpheline de ses grilles quotidiennes.
La nouvelle est tombée comme un couperet pour les habitués de la pause café et les spectateurs de Twitch. TUSMO
.xyz, le jeu par navigateur qui a su captiver des milliers de francophones, s'apprête à tirer sa révérence. C'est directement sur X que le créateur a partagé cette décision difficile ce 4 décembre 2025, marquant la fin d'une aventure qui aura duré plusieurs années et fédéré une communauté impressionnante.
Une annonce émouvante du créateur
Alors que les joueurs se connectaient pour leur rituel quotidien, l'information a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Le développeur derrière ce succès viral a choisi des mots sobres mais touchants pour officialiser l'arrêt du service
. Il ne s'agit pas d'une rumeur, mais bien d'un arrêt définitif. Les raisons précises n'ont pas été détaillées, mais la lassitude ou les coûts de maintenance sont souvent en cause dans ce type de projet bénévole.
Cette déclaration sonne le glas d'une application qui avait réussi à fédérer une communauté bienveillante autour de la langue française. Le ton employé suggère un départ sans amertume, invitant les utilisateurs à célébrer les derniers instants du jeu plutôt qu'à déplorer sa perte immédiate. C'est une sortie élégante pour un titre qui a su rester simple et efficace.
L'impact sur la communauté et Twitch
Tusmo n'était pas qu'un simple clone de Wordle. Il était devenu une véritable institution, notamment grâce à la plateforme de streaming Twitch
. De nombreux créateurs de contenu avaient intégré ce petit jeu de réflexion à leur routine de début de live, créant un rendez-vous incontournable pour leurs spectateurs. La compétition amicale pour trouver le mot en moins de coups possible avait créé une émulation collective rare pour un jeu par navigateur.
La disparition de Tusmo laisse donc un vide considérable dans le paysage ludique francophone. C'était un exercice mental accessible, gratuit et sans publicité intrusive, des qualités devenues rares sur le web moderne. Les réactions ne se sont pas fait attendre, oscillant entre tristesse et remerciements envers le développeur pour toutes ces heures de divertissement offertes gratuitement
. Il reste désormais aux joueurs à trouver une nouvelle alternative pour tester leur vocabulaire chaque matin, mais il sera difficile de remplacer l'attachement particulier créé par Tusmo.
commentaires (2)
Il est a nouveau dispo, hors ligne
Quelle perte en effet. J'ai testé d'autres jeux depuis quelques jours, puisqu'il était impossible de trouver TUSMO, et je n'ai été satisfaite par aucun.
Même sutmo ne présente que peu d'intérêt. Un mot par jour... quelle plaisanterie...et surtout ce nombre de lettres invariable!
Le " SOLO " qui durait, se prolongeait, énervait les autres... On pouvait passer un temps indéfini et qul plaisir de voir monter le score !!!
Par quoi le remplacer ?
Je suis en manque.
Thora13