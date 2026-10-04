Tropico 7 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Tropico 7.

Tropico 7 est le nouvel épisode de la franchise phare, dans laquelle le joueur incarne El Presidente dans le but de construire et diriger la plus grande puissance possible. De fait, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Tropico 7.

Configurations PC Tropico 7

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Tropico 7, sachez que les configurations sont, sur le papier, relativement abordables et devraient convenir à la plupart des joueurs, même au niveau de la carte graphique.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Tropico 7 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.













Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 11 Windows 11 Processeur Intel Core i5-10400F ou AMD Ryzen 5 2600X Intel Core i5-14600K ou AMD Ryzen 5 7600X Mémoire 16 Go de RAM 16 Go de RAM Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5600 XT (6 Go de VRAM) NVIDIA GeForce RTX 4060 ou AMD Radeon RX 7600 XT DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 40 Go 40 Go Carte son Carte son intégrée ou dédiée compatible Carte son intégrée ou dédiée compatible

Enfin, pour conclure, rappelons que la sortie de Tropico 7 est programmée pour le 28 janvier 2027, sur PC, PS5 et Xbox Series. Dans cet épisode, les joueurs pourront notamment terraformer la carte, pour revoir la topographie selon leur besoin. D'autres informations devraient être révélées d'ici à la sortie. Notre partenaire Instant Gaming devrait rapidement vous le proposer avec une petite réduction.