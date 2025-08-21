Tropico 7 : El Presidente reprendra du service l'année prochaine

La célèbre série de gestion satirique fait son grand retour. Tropico 7 a été dévoilé à la gamescom et sortira en 2026 sur PC, Xbox Series, PlayStation 5, avec une bonne nouvelle supplémentaire en prime.

Un teaser plein de promesses

Des nouveautés à grande échelle

Cinq cartes de campagne scénarisées.

Dix scénarios spécifiques.

Plus de 20 configurations de sandbox.

Un générateur de cartes aléatoires pour prolonger l'expérience.

Une suite très attendue

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Rendez-vous en 2026

El Presidente n'a pas dit son dernier mot. Après un sixième opus lancé en 2019,. Annoncé lors du showcase Xbox à la gamescom 2025, le titre sera jouable sur PC et consoles de nouvelle génération en 2026, pour le plus grand bonheur des adorateurs de jeux de stratégie.La révélation s'est faite à travers une courte bande-annonce, où l'iconique El Presidente apparaît dans son costume immaculé. Fidèle à son ton ironique, le dirigeant fictif nous promet de revenir dans le « plus grand pays du monde », et d'y bâtir un avenir radieux. La description officielle annonce la possibilité de, grâce à un système de terraformation inédit. Une mécanique qui permettra de façonner son île selon ses ambitions, entre prospérité affichée et enrichissement personnel via le traditionnel compte en banque suisse.Kalypso Media a confirmé que ce septième épisode proposera. Au programme :Cette richesse de contenu s'accompagne d'une liberté accrue pour construire, gouverner et maintenir son pouvoir sur un peuple toujours prompt à contester… ou à se rallier.Cela faisait plusieurs années que la communauté espérait une suite, depuis la sortie de. L'extension Return to Nature en mars 2025 laissait penser que Kalypso misait sur des contenus additionnels pour soutenir Tropico 6 encore quelques années, mais l'annonce d'un véritable nouvel opus confirme les ambitions de l'éditeur. Avec sa satire toujours mordante,, oscillant entre dictature assumée et démocratie de façade.Prévu poursur PC (Steam et Epic Games Store), Xbox Series (et day one dans le Game Pass) et PlayStation 5,qui n'a jamais perdu son sens de l'humour politique. Comme l'a rappelé El Presidente : « Un dirigeant ne révèle jamais toutes ses cartes d'un coup. » Les joueurs devront donc patienter pour découvrir l'ensemble des nouveautés de ce nouvel opus.