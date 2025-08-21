Tropico 7 : El Presidente reprendra du service l'année prochaine

La célèbre série de gestion satirique fait son grand retour. Tropico 7 a été dévoilé à la gamescom et sortira en 2026 sur PC, Xbox Series, PlayStation 5, avec une bonne nouvelle supplémentaire en prime.
El Presidente n'a pas dit son dernier mot. Après un sixième opus lancé en 2019, la licence Tropico revient enfin sur le devant de la scène avec Tropico 7
. Annoncé lors du showcase Xbox à la gamescom 2025, le titre sera jouable sur PC et consoles de nouvelle génération en 2026, pour le plus grand bonheur des adorateurs de jeux de stratégie.
Un teaser plein de promesses
La révélation s'est faite à travers une courte bande-annonce, où l'iconique El Presidente apparaît dans son costume immaculé. Fidèle à son ton ironique, le dirigeant fictif nous promet de revenir dans le « plus grand pays du monde
», et d'y bâtir un avenir radieux. La description officielle annonce la possibilité de « déplacer littéralement des montagnes »
, grâce à un système de terraformation inédit. Une mécanique qui permettra de façonner son île selon ses ambitions, entre prospérité affichée et enrichissement personnel via le traditionnel compte en banque suisse.
Des nouveautés à grande échelle
Kalypso Media a confirmé que ce septième épisode proposera les plus grandes îles jamais vues dans la série, et que « Tropico 7 est plus grand et meilleur que jamais »
. Au programme :
- Cinq cartes de campagne scénarisées.
- Dix scénarios spécifiques.
- Plus de 20 configurations de sandbox.
- Un générateur de cartes aléatoires pour prolonger l'expérience.
Cette richesse de contenu s'accompagne d'une liberté accrue pour construire, gouverner et maintenir son pouvoir sur un peuple toujours prompt à contester… ou à se rallier.
Une suite très attendue
Cela faisait plusieurs années que la communauté espérait une suite, depuis la sortie de Tropico 6 en 2019
. L'extension Return to Nature en mars 2025 laissait penser que Kalypso misait sur des contenus additionnels pour soutenir Tropico 6 encore quelques années, mais l'annonce d'un véritable nouvel opus confirme les ambitions de l'éditeur. Avec sa satire toujours mordante, Tropico 7 devrait à nouveau séduire les amateurs de jeux de gestion à la fois complexes et accessibles
, oscillant entre dictature assumée et démocratie de façade.
Rendez-vous en 2026
Prévu pour 2026
sur PC (Steam et Epic Games Store), Xbox Series (et day one dans le Game Pass) et PlayStation 5, Tropico 7 signe le retour d'une saga emblématique
qui n'a jamais perdu son sens de l'humour politique. Comme l'a rappelé El Presidente : « Un dirigeant ne révèle jamais toutes ses cartes d'un coup.
» Les joueurs devront donc patienter pour découvrir l'ensemble des nouveautés de ce nouvel opus.
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