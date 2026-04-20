Tropico 7 tease ses nouveautés dans le gameplay

Kalypso Media et Gaming Minds Studios viennent de dévoiler le tout premier extrait de gameplay pour Tropico 7. Attendu pour cette année, le célèbre jeu de gestion promet de repousser les limites du pouvoir avec des mécaniques inédites, dont la terraformation et une gestion politique repensée.

Le pouvoir de remodeler la nature

Une dimension politique plus pernicieuse

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Le célèbre dictateur virtuel est de retour. Bien qu'il a été annoncé en août dernier, Kalypso Media et Gaming Minds Studios ont enfin décidé de. Prévu pour sortir plus tard dans l'année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec une disponibilité dès le premier jour dans le Game Pass,La grande nouveauté qui saute aux yeux dans ce premier carnet de développement est sans conteste l'introduction de la terraformation. Jusqu'à présent, les joueurs devaient s'adapter à la topographie de leur île.. Le teaser montre clairement qu'il sera possible de raser des montagnes entières, de créer de nouvelles plages de sable fin, ou même de faire émerger de toutes nouvelles îles au milieu de l'océan.Comme le rappelle si bien le dirigeant moustachu dans cette nouvelle vidéo, « aujourd'hui je suis gouverneur. Demain... Presidente. Et chaque rue, chaque quartier, et même les montagnes... se plieront à ma volonté. »Cette fonctionnalité de terraformation ouvre des perspectives immenses pour la construction de la ville. Les développeurs promettent. L'urbanisme gagne également en profondeur avec un système de placement stratégique des bâtiments pour maximiser les effets de synergie, tout en permettant de combler les espaces vides avec des parcs aux dimensions entièrement personnalisables.Au-delà de l'aspect purement architectural,. Fini les simples tableaux de statistiques, le jeu introduit un véritable conseil où vous devrez affronter les différentes factions en face à face. Cette nouveauté promet des tractations complexes pour maintenir l'équilibre du pouvoir, écraser les rêves de vos opposants ou négocier des accords majeurs à votre avantage exclusif.Le système militaire a lui aussi subi une refonte complète., offrant une dimension tactique inédite lors des conflits. Pour couronner le tout, une nouvelle antagoniste nommée Victoria Guerra viendra donner du fil à retordre à notre cher dirigeant tout au long des cinq cartes de la campagne principale.Rendez-vous d'ici quelques semaines pour en apprendre plus au sujet de Tropico 7, mais aussi découvrir sa date de sortie, sur PC, PS5 et Xbox Series.