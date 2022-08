Comment obtenir un SSR gratuit sur Tower of Fantasy ?

Tower of Fantasy ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Tower of Fantasy France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les SSR sont très convoités, étant donné qu'ils permettent de mettre la main sur des Simulacres et, avec un peu de chance, l'un des meilleurs. Toutefois, tous les joueurs ne savent peut-être pas qu'il, grâce à la générosité des développeurs, à savoir Hotta Studio. Nous vous expliquons la marche à suivre.De nombreux événements sont organisés à l'occasion du lancement de, et l'un d'entre eux doit être scruté avec attention. Après avoir fait l'introduction et évolué un peu dans le monde du RPG, vous devrez accomplir la quête « Intrus de la station écologique ». Vous débloquerez ensuite l'événement « Navigation sur le Sentier étoilé », qui vous permet d'effectuer une série de défis, dans le but de récolter des points de récompenses.Chaque palier octroie une récompense, et avec 700 points, qui n'est pas le palier le plus élevé,. Il s'agit plus précisément d'une boîte d'arme SSR, qui vous donne une chance d'obtenir l'un des Simulacres les plus puissants deD'autres récompenses sont également fournies par le biais de cet événement, limité dans le temps, puisqu'il est possible de récupérer des Nucléus Or, idéal pour tenter d'invoquer d'autres Simulacres, par le biais des bannières. Pour ce qui est de l'événement, sachez qu'il n'est disponible que pendant trois semaines, à compter de la sortie. Vous avez donc jusqu'au 1septembre 2022 pour obtenir 700 points dans l'événement Navigation sur le Sentier étoilé et obtenir ce fameuxEn attendant, rappelons que des codes Tower of Fantasy sont disponibles de temps à autre, afin de récupérer des bonus en jeu. Vous pouvez aussi consulter notre tier list des meilleurs Simulacres , pour vous donner une idée de qui choisir.