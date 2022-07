Date de sortie de Tower of Fantasy

You’ve been waiting for long enough! It is finally time to release the launch date for #ToF! 🥳#TowerofFantasy will launch on August 10th, at 5 pm PDT/8 pm EDT! 🤩



We’ll meet you on Planet Aida! 🚀#ToFSignal #TowerofFantasy pic.twitter.com/vhLjs9w0Xe — Tower of Fantasy (@ToF_EN_Official) July 27, 2022

Sur quelles plateformes sort Tower of Fantasy ?

Le très attendu Tower of Fantasy a enfin partagé sa date de sortie. Le MMORPG futuriste a partagé la nouvelle à ses joueurs, qui n'ont plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir enfin mettre la main sur cette production, qui proposera un monde ouvert important.Si vous vous demandez, sachez que. L'information a notamment été confirmée par le biais des réseaux sociaux du jeu. Notez que si la date de sortie indiquée est le 10 août, cela sera bien le lendemain, en France.Après deux phases de bêta fermée, les développeurs ont donc jugé qu'il était temps depour que tous les joueurs puissent en profiter. Si vous faites vous aussi partie des plus impatients, sachez que vous pouvez vous préinscrire sur le site officiel , dans le but d'obtenir de nombreuses récompenses, lors de son lancement. Actuellement, plus de 3,1 millions de personnes se sont préinscrites.Sachez que. Il sera jouable via l'Epic Games Store et Steam, mais aussi les appareils iOS et Android, permettant à un maximum de joueurs d'en profiter, mais ne sera disponible le 11 août uniquement sur téléphone. Il faudra patienter encore un peu avant de le voir débarquer sur PC.Pour rappel,propose une expérience RPG en monde ouvert, avec de nombreux personnages uniques et des combats immersifs et poussés, tout en possédant une histoire, que pourront découvrir les joueurs au fil du temps. Si vous avez aimé l'expérience Genshin Impact , vous pourriez très bien tomber sous le charme, puisque de nombreuses personnes le qualifient de concurrent direct. Réponse le 11 août, date de sortie de Tower of Fantasy.