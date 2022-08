Tower of Fantasy : Les véhicules, comment les débloquer ?

Comment obtenir un véhicule dans Tower of Fantasy ?

Il se peut que vous croisiez des joueurs qui se déplacent sur un véhicule, notamment une moto, et que cela vous donne envie de faire la même chose. Vous avez beau chercher, vous ne trouvez pas comment. C'est pourquoi nous vous donnons toutes les informations à savoir à ce sujet.Comme vous vous en doutez, les véhicules, quels qu'ils soient, fonctionnent comme une monture. Cela veut dire qu'ils vous permettent de vous déplacer plus vite, ce qui n'est pas rien lorsque nous savons que les allers-retours sont très, très fréquents dans. Si vous souhaitez, vous n'avez rien d'autre à faire que deAprès avoir fait connaissance avec le jeu et appris toutes les mécaniques, vous avancerez dans l'histoire. Une fois arrivée à la partie 1-4, vous arriverez à Hykros et aurez une petite histoire, qui vous demandera notamment de désamorcer des bombes. Pour vous remercier de votre geste et avoir sauvé tout le monde, Franz vous laissera un petit cadeau. Vous devrez le récupérer auprès de Cobalt-B, qui vous expliquera tout simplement qu'il s'agit d'un véhicule, une moto. Vous n'avez plus qu'à interagir avec pour récupérer la moto et enfinEnsuite, lorsque vous arpenterez le monde de, il faudra appuyer sur la touche « V » (par défaut), pour monter sur le véhicule et le piloter. Vous pouvez choisir le véhicule souhaité via le menu du jeu.D'ailleurs, au fil du temps,, que ce soit par le biais de l'histoire, de missions ou d'événements. Si les véhicules sont très intéressants pour se déplacer plus vite, dès que vous appuyez sur un bouton pour esquiver ou attaquer, vous descendrez de votre monture. Il faut donc faire attention à ne pas appuyer sur n'importe quelle touche.