Comment récupérer les bonus de préinscription de Tower of Fantasy ?

Terminez impérativement le tutoriel et la première mission, pour débloquer l'accès au menu des bonus, cadeaux et de la boutique.

Cliquez ensuite sur l'icône en forme de cadeau, en haut à droite de votre écran (maintenez la touche « ALT » enfoncée sur PC).

Allez dans le premier menu, « Opérations Spéciales », puis dans « Paliers » (voir image)

Vous n'avez plus qu'à récupérer toutes les récompenses, et en profiter en jeu.

Quels sont les bonus de préinscription ?

Palier 1 Cadre d'avatar : Meneur d'Astra x 2 Nucléus noir x 10 Pain complet 2888 Or

Palier 2 Titre : Pionnier d'Aida x 3 Nucléus noir x 10 Poulet frit x 4 Batterie d'arme III

Palier 3 x 3 Nucléus Or Avatar exclusif x 10 Viande grillée 3888 Or

Palier 4 Peinture de jetpack : Orion x 3 Nucléus or x 10 Poisson grillé croustillant x 4 Batterie d'arme III

Palier 5 Tenue : Poussière d'étoiles x 4 Nucléus or x 10 Thé aux noix 6888 Or

Palier 6 x 500 Cristal noir x 5 Nucléus noir x 10 Nouilles aux champignons chenille Coupon de restauration de beauté



Dans le but de faire augmenter l'attente autour de, disponible depuis ce 11 août, mais aussi de créer une communauté avant même sa sortie, les développeurs, à savoir Hotta Studio, ont permis aux joueurs de se préinscrire, avec plusieurs paliers, lesquels offraient des récompenses non négligeables pour bien démarrer l'aventure. D'ailleurs, la communauté a répondu à l'appel, puisque la barre des trois millions, pour obtenir les derniers bonus, a largement été franchie, puisque nous comptabilisions plus de 4 millions de personnes préinscrites lors de son lancement.De ce fait, si vous vous êtes préinscrits, vous allez pouvoir bénéficier de, que vous n'avez qu'à récupérer en jeu. Si vous ne savez pas comment faire, voici les quelques étapes à suivre :Notez qu'elles arrivent toutes directement dans votre inventaire. Vous n'avez pas besoin d'effectuer d'autres actions, si ce n'est cliquer sur « Récupérer ». Vous avez 180 jours, à compter de la sortie, pour les obtenir.Si vous ne savez pas, ou plus, ce que proposent ces bonus, voici un récapitulatif de tout ce qui peut être récupéré gratuitement :Malheureusement, si vous ne vous étiez pas préinscrit avant la sortie de, vous n'êtes pas éligible pour obtenir ces récompenses. Pas de panique, elles peuvent toutes s'obtenir en jouant.reste disponible sur PC et appareils mobiles, mais aucune sortie sur PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch ne semble être au programme . Vous pouvez également récupérer quelques bonus grâce à des codes spéciaux