Tower of Fantasy : Heure de sortie en France

Heure de sortie de Tower of Fantasy en France

Il est temps pour nous d'arrêter de vous faire patienter et d'annoncer la date de sortie de #ToF ! 🥳#TowerofFantasy sortira officiellement le 11 août à 2h, heure de Paris ! 🤩



Nous avons hâte de vous retrouver sur la planète Aida ! 🚀#ToFSignal #TowerofFantasy pic.twitter.com/vcZehDu2f5 — Tower Of Fantasy - FR (@ToF_FR_Official) July 27, 2022

Prétéléchargement de Tower of Fantasy

De nombreux joueurs attendent ce 11 août, date de sortie de, un RPG multijoueur futuriste, considéré par certains comme un potentiel concurrent de Genshin Impact . S'il va falloir attendre avant d'en savoir, plus, bien qu'il existe de nombreuses différences entre les deux productions, les développeurs, à savoir Hotta Studio, ont d'ores et déjà partagéSi vous faites partie des plus de trois millions de personnes qui se sont préinscrites et qui attendent impatiemment, sachez que le jeu arrivera à la même heure, que ce soit sur PC ou sur smartphones.. Cela signifie donc qu'il sortira dans la nuit du 10 au 11 août, et donc que les joueurs pourront en profiter assez tôt et ne pas attendre la fin de journée, comme cela arrive souvent.Notez cependant que pour y jouer sur PC, il faudra passer par le site officiel. La version Steam et Epic Games Store arrivera un peu plus tard dans l'année selon les mots des développeurs, mais aucune date n'a pour le moment été donnée.Si vous êtes impatients de découvrir cette aventure, et que votre connexion internet peut vous handicaper, sachez qu'il possible de, soit deux petits jours avant sa sortie. Vous pouvez également vous préinscrire, si vous ne l'avez pas encore fait, sur le store de votre choix (App Store ou Google Play), pour être averti de sa disponibilité.Enfin, pour conclure sur le lancement de T, sachez qu'il débarque avec le cross-play. Vous pourrez donc jouer avec vos amis, même s'ils ne sont pas sur la même plateforme que vous.Rendez-vous le 11 août, à 2h du matin, heure française, pour profiter deet voir ce que le monde du MMORPG nous propose.