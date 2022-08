Tower of Fantasy : Comment résoudre l'Error 2618/déjà connecté au jeu ?

Comment résoudre l'Error 2618/déjà connecté au jeu ?

Vérifiez que vous n'avez pas lancé le jeu sur un autre support, au cas où.

Fermez bien l'application, que ce soit sur mobile ou PC. Si vous jouez sur PC, fermez le jeu et le client via le gestionnaire des tâches. Sa marche en arrière-plan peut être la cause du problème.

Si le problème persiste, redémarrez l'ordinateur ou le téléphone, pour être sûr que l'application soit fermée, et relancez le jeu.

N'hésitez pas à essayer, encore et encore. Le problème semble pouvoir se résoudre après quelques tentatives.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'instar des derniers MMORPG sortis ces derniers mois, et nous pensons notamment à New World et Lost Ark,. À un degré moindre, certes, mais la communauté, tout du moins une partie, a du mal à entrer en jeu ou à le relancer. Entre les problèmes de serveurs, les files d'attente et les autres erreurs, il est parfois difficile de profiter pleinement de l'expérience.Dans le cas du message indiquant que vous êtes, pouvant apparaître sous, nous vous donnons quelques manipulations pour tenter d'accéder à Tower of Fantasy Si vous faites face à ce problème, vous n'avez pas de chance, puisqu'il semble toucher aléatoirement les joueurs, sans que ces derniers n'aient lancé le jeu sur une deuxième plateforme en même temps. En effet, même si le message vous indique que vous êtes, le problème peut venir d'autre part, notamment parce que les serveurs sont légèrement surchargés.Nous donnons une liste de vérifications, dans le but de venir à bout de l'Comme nous vous le disions, ce message semble toucher aléatoirement les joueurs, sans réelles raisons, si ce n'est à cause de la surcharge des serveurs.Si vous ne savez pas ouvrir le gestionnaire des tâches sur PC, vous pouvez utiliser le raccourci « CTRL + Shift + la touche échappe ». Vérifiez ensuite que ces deux applications soient bien fermées (si le jeu n'est pas ouvert).Espérons que ce problème soit corrigé assez vite et que les joueurs puissent profiter plus sereinement de l'expérience, sans bug majeur. Rappelons que des codes Tower of Fantasy sont également disponibles, pour récupérer quelques bonus gratuitement.