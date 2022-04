This War of Mine : Une version Final Cut arrive sur Xbox Series et PS5

À la fin du mois de février, This War of Mine avait fait parler de lui. En effet, le studio de développement du soft, 11 bit Studios, avait lancé une collecte de fonds pour aider les Ukrainiens. Nous vous en avions parlé dans un article dédié , d'ailleurs.Récemment, nous avons appris que. Celle-ci doit débarquer surdès le. This War of Mine: Final Cut sera, par ailleurs, dans le Xbox Game Pass dès sa sortie officielle.Cette nouvelle édition contient tous les lieux du jeu de base ainsi que ceux de This War of Mine: Stories (compilation de trois épisodes DLC), en plus deet. Par ailleurs, les joueurs et les joueuses pourront compter sur deset des ajustements quant à l'interface utilisateur.

Le PDG de 11 bit Studios, Przemek Marszal, a déclaré : « Le message et les thèmes existant à l'intérieur de This War of Mine sont malheureusement devenus, brutalement, réels et pertinents ces derniers mois. Nous pensons qu'il est particulièrement important d'éduquer les gens sur les réalités de la guerre en ce moment [...] et nous espérons que nous pourrons diffuser davantage notre message anti-guerre avec This War of Mine: Final Cut ».

