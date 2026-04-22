This War of Mine bientôt réinventé par 11 bit Studios

Douze ans après ses débuts, This War of Mine se prépare à recevoir un remake. L'occasion pour un nouveau public séduit par la saga Frostpunk de découvrir l'un des premiers jeux développés par 11 bit Studios.

Avant de nous faire gérer la survie de la dernière ville de la Terre dans la franchise Frostpunk, 11 bit Studios avait imaginé plusieurs autres jeux, dont la saga Anomaly et This War of Mine. Sachant que le titre mêlant survie et stratégie en side-scrolling horizontal est sorti à l'origine en 2014, il y avait peu de chances de le voir revenir sur le devant de la scène. Pourtant, un remake semble bien dans les tuyaux.

Le remake de This War of Mine officialisé dans un bilan financier

La nouvelle a émergé suite à la publication du bilan financier 2025 de 11 bit Studios. En interne, le projet est pour l'heure connu sous le nom de code P15. Dans un communiqué, ce dernier a été officiellement révélé : « Parallèlement au projet Frostpunk 1886 déjà en développement, la société a annoncé le projet P15, qui est une réinvention du classique This War of Mine ».

En lisant le mot réinvention, les plus sceptiques peuvent se demander si cette nouvelle version de This War of Mine sera une version remasterisée adaptée aux consoles actuelles ou un remake. Pour rassurer les investisseurs mais aussi le public, Przemysław Marszał (directeur du studio) a donné quelques précisions sur la nature du projet. Or, ces informations laissent peu de place au doute.

Ce ne sont pas des remasters standards. Ils représentent une vision entièrement moderne et fraîche des jeux qui ont défini 11 Bit Studios, conçus depuis zéro avec un cycle de vie pluriannuel et un engagement communautaire à long terme.

Une fenêtre de sortie déjà envisagée pour cette nouvelle version du titre

Après la présentation du bilan financier, le directeur de 11 bit Studios s'est entretenu au téléphone et a fait d'autres révélations sur le remake de This War of Mine. Le titre sera réalisé avec le moteur Unreal et pourrait sortir en 2028 ou en 2029. Il conclut en précisant que « Nous voulons que ce jeu soit prêt pour de nouvelles personnes, pour de nouveaux joueurs, et aussi avec une fonctionnalité spéciale et intéressante ».

This War of Mine veut donc à la fois attirer un nouveau public mais aussi combler celles et ceux qui ont déjà joué au titre en offrant une toute nouvelle expérience de jeu. Voilà des détails qui ont de quoi piquer la curiosité, mais désormais, une longue attente commence…