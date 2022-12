The Witcher Remake proposera un monde ouvert

The Witcher Remake disposera d'un open-world

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La franchise The Witcher ne cesse d'être au cœur de l'actualité vidéoludique, ces derniers temps. Alors que la mise à jour next gen dedoit se rendre disponible dans quelques semaines , au moment où nous écrivons ces lignes, c'estqui fait parler de lui, en ce jour.En effet, CD Projekt RED a récemment publié ses derniers résultats financiers sur la Toile. Dans ledit document, le studio mentionne The Witcher Remake et apporte un court descriptif du titre : « axé sur l'histoire, RPG solo en monde ouvert - une version moderne de The Witcher de 2007 »., contrairement à l'original,. Une nouvelle qui ravira certainement les joueurs et les joueuses.Malheureusement, le studio de développement n'a pas partagé de plus amples informations, à ce sujet. D'ailleurs, rappelons que The Witcher Remake a été annoncé à la fin du mois d'octobre 2022 et que CD Projekt RED avait alors indiqué, notamment via une publication sur Twitter, qu'il pourrait se passer « un certain temps avant que nous puissions partager plus de détails ».Comme vous l'aurez compris, il va falloir se montrer patient avant d'en voir ou même d'en savoir plus sur The Witcher Remake. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que le studio aura dévoilé de nouveaux détails au sujet du titre.