The Witcher Remake : Le passage en monde ouvert, un casse-tête pour les développeurs

Plus de 4 ans après son annonce, The Witcher Remake est encore très silencieux. Un ancien concepteur explique la raison de cette longue attente.

Presque 20 ans après le jeu originel, la première aventure de Geralt se prépare à connaître un nouveau souffle avec The Witcher Remake. Pour cette réinterprétation moderne, le titre va abandonner son côté couloir pour un monde ouvert similaire à celui exploré dans le troisième opus.

De fait, beaucoup pensent qu'il suffit de reprendre le même modèle que celui utilisé dans The Witcher 3: Wild Hunt et d'y ajouter les quêtes et l'histoire du premier jeu. Mais dans les faits, la transformation est loin d'être aussi simple, comme l'a expliqué Artur Ganszyniec au site polonais Chip (relayé par PCgamer).

Prendre en compte les réactions des joueurs pour créer le monde ouvert de The Witcher Remake

Le concepteur ayant travaillé sur les deux premiers jeux de la saga du Sorceleur explique que passer à un monde ouvert implique de remplir davantage d'espace avec des activités annexes pour les joueurs et d'anticiper leurs réactions. En effet, ils sont plus tentés d'explorer chaque recoin, de s'éloigner de la trame principale pour chasser, échanger et plus encore. De plus, les développeurs doivent adapter le monde du premier jeu à des mécaniques qui n'existaient pas à l'époque.

Dans le premier jeu The Witcher, beaucoup de choses fonctionnaient parce que nous savions exactement où se trouverait le joueur à tout moment. Nous pouvions activer un déclencheur, lancer une scène… Dans un monde ouvert, il faudrait gérer cela d'une toute autre manière.

Tous ces éléments souvent méconnus des joueurs font que le développement de The Witcher Remake prend énormément de temps. Pourtant, le projet a été annoncé il y a 4 ans maintenant. Mais Artur Ganszyniec (même s'il ne travaille pas sur cet opus) rappelle qu'une idée si ambitieuse, même si elle a déjà été vue par le passé, doit être entièrement repensée pour créer cette nouvelle vision.

Un simple bateau comme exemple concret

Pour illustrer ce propos, Artur Ganszyniec conclut en donnant un exemple tiré du premier jeu : « Lorsque tous les éléments se mettent en place sur la carte autour du lac de Wyzima, lors du cinquième acte, on peut se poser une question simple : s'il s'agissait d'un monde ouvert, aurais-je un bateau à ma disposition ? ». Il explique alors qu'avec un bateau, atteindre cet objectif devient plus simple. Mais pour les développeurs, il s'agit d'un casse-tête à anticiper pour offrir une vraie sensation de monde ouvert.

Il faut donc laisser aux équipes de CD Projekt le temps de penser à chaque détail avant de pouvoir profiter de The Witcher Remake.