Morrowind Remastered est-il dans les tuyaux ? Le Lead designer de Skyrim répond

La sortie d'Oblivion Remastered a donné l'espoir aux fidèles de la franchise The Elder Scrolls de redécouvrir Morrowind sous un nouveau jours. Mais le projet va-t-il se concrétiser ?
Lancement surprise de 2025, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
a été particulièrement bien accueilli par le public. Réalisant le deuxième meilleur démarrage pour un jeu solo sur Steam à ses débuts, le titre a réuni plus de 216 000 joueurs en quelques heures à peine
. Surfant sur la nostalgie des joueurs vétérans, Oblivion Remastered a fait émerger un souhait dans l'esprit de la communauté : voir d'autres jeux de la franchise connaître le même traitement
.
En suivant ce décompte, la logique voudrait que le prochain jeu à recevoir une version Remastered soit The Elder Scrolls III : Morrowind
. Cependant, Bruce Nesmith (ancien concepteur principal de The Elder Scrolls V : Skyrim) est dubitatif face à ce potentiel retour. D'autant que deux raisons le poussent à croire qu'il ne verra pas le jour
.
Le code original de The Elder Scrolls III: Morrowind disparu de la base de données de Bethesda ?
Dans une interview accordée à Press Box PR
, il a partagé son opinion sur une possible version remasterisée de Morrowind. Mais selon lui, un tel jeu serait difficile à concrétiser à cause d'un détail : Bethesda pourrait tout simplement ne plus posséder le code source original
.
Le jeu est tellement ancien. Je ne sais pas si le code source existe encore. Et même s'il existe, est-il possible de le compiler ? Pour Oblivion, ils avaient encore le code. L'intégrer à la nouvelle version du moteur était envisageable.
Rappelons que The Elder Scrolls III: Morrowind est sorti en 2002.
Même si la licence appartient à Bethesda, le code est possiblement devenu trop obsolète, inexploitable en l'état ou tout simplement perdu. Mais il ne s'agit là que de simples suggestions de Bruce Nesmith et non de faits vérifiés et communiqués par Bethesda.
Un opus moins populaire qu'Oblivion Remastered ?
Lors du même entretien, Bruce Nesmith a lancé un défi à celles et ceux qui ont déjà joué à The Elder Scrolls III: Morrowind : « Retournez y jouer et dites-moi si c'est le jeu que vous avez envie de redécouvrir
». Selon lui, même s'il possédait quelques défauts, Oblivion est bien plus ancré dans l'inconscient de la communauté et plus nostalgique que le troisième opus de la saga.
Mais qu'en est-il de l'idée de voir Morrowind Remastered arriver sur nos machines ? Pour le moment, Bethesda n'a rien communiqué sur le sujet
. Mais Bruce Nesmith pense que proposer la même expérience n'aurait pas d'intérêt. En revanche, il estime plus judicieux de reprendre l'univers de Morrowind et d'imaginer une nouvelle histoire, totalement inédite
.
« Si l'on devait refaire Morrowind de A à Z avec le moteur de Skyrim, en essayant de le reconstruire entièrement, ce serait une toute autre histoire, un projet d'envergure. Cela représente quatre années de développement. Pourquoi ne pas créer quelque chose de nouveau ?
»
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