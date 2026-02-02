Morrowind Remastered est-il dans les tuyaux ? Le Lead designer de Skyrim répond

Le mythique Morrowind est désormais jouable directement depuis votre navigateur

L'attente interminable pour The Elder Scrolls 6 pousse la communauté à redoubler d'inventivité. Un développeur passionné vient de réussir l'exploit de faire tourner le mythique Morrowind directement dans un navigateur web, sans aucune installation requise, prouvant l'attachement indéfectible des joueurs à ce monument.