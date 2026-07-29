Le mythique Morrowind est désormais jouable directement depuis votre navigateur

L'attente interminable pour The Elder Scrolls 6 pousse la communauté à redoubler d'inventivité. Un développeur passionné vient de réussir l'exploit de faire tourner le mythique Morrowind directement dans un navigateur web, sans aucune installation requise, prouvant l'attachement indéfectible des joueurs à ce monument.

L'attente interminable autour du prochain opus de la saga The Elder Scrolls commence sérieusement à se faire sentir. Alors que Bethesda nous fait patienter depuis quinze ans sans véritable nouveau volet canonique, les joueurs se tournent vers les classiques de la franchise. Récemment, les appels à un remaster de l'épisode sorti au début des années 2000 se sont multipliés, tout comme les discussions autour de son impact s'il sortait aujourd'hui. Mais un joueur a décidé d'aller encore plus loin en rendant ce chef-d'œuvre accessible d'un simple clic.

Un exploit technique impressionnant

Pour pallier le fait que le jeu n'a pas été porté sur toutes les plateformes existantes à l'inverse de son petit frère Skyrim, un utilisateur de Reddit connu sous le pseudonyme de Dumpster Buddy a réussi un véritable tour de force. Ce passionné est parvenu à faire tourner l'intégralité de The Elder Scrolls III : Morrowind directement dans un onglet de navigateur internet.

Le plus surprenant dans cette démarche est qu'il ne s'agit ni d'un flux vidéo en streaming ni d'un simple émulateur. C'est le moteur du jeu lui-même qui s'exécute de manière fluide dans votre navigateur. L'expérience visuelle est strictement identique à celle que vous auriez en lançant le titre depuis votre ludothèque numérique classique. De plus, cette version web prend en charge les sauvegardes, les manettes de jeu et même les modifications créées par la communauté.

Une prouesse basée sur un moteur libre

Pour réaliser cette prouesse, le développeur s'est appuyé sur des technologies bien spécifiques. Il a expliqué sa démarche avec une grande transparence auprès des autres joueurs.

J'ai réussi à compiler le moteur open-source de Morrowind vers WebAssembly. Tout le jeu tourne désormais dans un onglet. Vous ouvrez un lien et vous vous retrouvez à Seyda Neen. Pas d'installation, pas de lanceur.

Il a fallu reconstruire les parties du moteur qui s'attendent normalement à fonctionner sur un ordinateur de bureau. Le système de rendu a été adapté pour la technologie WebGL2, et un travail colossal a été abattu sur les graphismes. Le créateur précise que la majorité des efforts s'est concentrée sur les ombres, les reflets de l'eau gérés par un effet de flou personnalisé et l'éclairage par pixel. L'anticrénelage matériel ne survivant pas au post-traitement sur ce format, une technique de super-échantillonnage a été mise en place pour conserver une image nette.

La limite du système et l'avenir du projet

Il existe cependant un bémol de taille à cette version. Pour que cela fonctionne, vous devez posséder les fichiers originaux du jeu installés sur votre disque dur afin que la page web puisse les lire. Dans ce cas précis, lancer l'application directement depuis son ordinateur reste plus logique. Néanmoins, comme le soulignent certains internautes, il est tout à fait possible de placer ces fichiers sur une clé USB pour emporter son aventure partout avec soi, notamment sur son lieu de travail pendant la pause déjeuner.

Pour les curieux qui ne possèdent pas les fichiers, une démonstration très basique est disponible en ligne. Elle permet de découvrir l'interface classique et de se promener dans un environnement vide, prouvant que la technologie fonctionne parfaitement. Le développeur ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin et réfléchit déjà à intégrer des fonctionnalités multijoueurs ainsi qu'un gestionnaire de modifications à son portage fait maison. Une belle preuve de la créativité inépuisable des fans de Bethesda.

Vous pouvez tester tout cela directement sur le site dédié.