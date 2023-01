Prime Gaming : The Elder Scrolls III: Morrowind et huit autres jeux pour février 2023

Les jeux Prime Gaming pour février 2023

The Elder Scrolls III: Morrowind Game of the Year Edition.

Onsen Master.

Aerial_Knigh's Never Yield.

Divine Knockout.

One Hand Clapping.

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad.

Space Crew: Legendary Edition.

Tunche.

Space Warlord Organ Trading Simulator.

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en février 2023 ?

Les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter de certains bonus, tous les mois, grâce à la partie. En plus de récupérer des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, LoL, Fall Guys, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Très souvent, nous avons affaire à des jeux indépendants, mais très bons. De temps en temps, des productions plus connues, voire des triples A, sont de la partie.Pour le mois de, nous retrouvonsainsi que huit autres titres, un peu moins connus du grand public.Ainsi, nous retrouvons, en tête d'affiche,, dans son édition Game of the Year qui inclut le jeu de base et le contenu additionnel des extensions « Bloodmoon » et « Tribunal ». Sorti au début des années 2000 sur PC ainsi que sur Xbox,est développé par Bethesda Softworks. L'aventure proposée se déroule à Vvardenfell, qui appartient au royaume de Morrowind.Par ailleurs, dans les jeux, nous retrouvons Divine Knockout (aussi connu sous l'appellation « DKO ») qui est un jeu de combat en vue à la troisième personne. Voici la liste de tous les jeux de février 2023 :Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur GOG pour certains jeux.Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours