Huit ans après, Bethesda officialise le nom très attendu de The Elder Scrolls 6

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 novembre 2026 à 16h44
À l'occasion de son quarantième anniversaire, Bethesda a enfin levé le voile sur l'un des mystères les plus tenaces du jeu vidéo. Le prochain volet de sa saga de jeux de rôle culte portera le nom de The Elder Scrolls 6: Sentinel, confirmant ainsi les nombreuses spéculations apparues sur la toile ces dernières semaines.
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Huit ans après, Bethesda officialise le nom très attendu de The Elder Scrolls 6

Près de quinze années se sont écoulées depuis la sortie monumentale de The Elder Scrolls: Skyrim, et huit ans depuis le tout premier teaser de The Elder Scrolls 6. Aujourd'hui, Bethesda Game Studios profite de la célébration de ses quarante ans d'existence pour raviver la flamme. Dans une vidéo rétrospective de huit minutes diffusée sur sa chaîne YouTube et ses autres réseaux sociaux, le studio américain a officiellement confirmé le titre définitif de son prochain grand jeu de rôle. Comme le laissaient entendre les bruits de couloir les plus insistants, les joueurs exploreront le monde de The Elder Scrolls 6: Sentinel.

Un anniversaire sous le signe du désert et du mystère

C'est à la toute fin de cette présentation anniversaire que Todd Howard, le directeur créatif emblématique de l'entreprise, a pris la parole pour aborder l'avenir. Conscient de l'impatience grandissante de la communauté, il a estimé que cet événement constituait le moment idéal pour partager cette information cruciale.

Une courte séquence vidéo a alors pris le relais, dévoilant un Parchemin des Anciens à moitié enfoui dans le sable. Ce détail visuel n'est pas anodin, car il pointe directement vers le désert d'Alik'r et la région de Hammerfell, consolidant les théories des fans concernant le cadre géographique de cette nouvelle aventure. 

Miniature vidéo

Une citation énigmatique pour faire patienter les fans

Pour accompagner cette révélation visuelle, Bethesda a intégré une narration mystérieuse à son teaser. Le texte prononcé lors de la vidéo pose les bases d'un univers où le destin semble incertain.

Le parchemin n'offrait qu'un scintillement, un voile finement soulevé devant mes yeux. Un avenir perdu. Une victoire défaite. Les sables du temps dispersés par le destin.

Ces quelques mots suffisent à enflammer l'imagination des passionnés, laissant présager un scénario sombre et épique, potentiellement centré sur la manipulation du temps ou les conséquences d'une guerre dévastatrice dans la province de Martelfell.

Une attente qui est encore loin d'être terminée

Huit ans après, Bethesda officialise le nom très attendu de The Elder Scrolls 6

Si la confirmation du nom Sentinel constitue une étape majeure, les joueurs devront néanmoins s'armer d'une grande patience. Le studio n'a communiqué aucune autre information, que ce soit une date ou fenêtre de sortie pour le jeu. Todd Howard avait d'ailleurs récemment conseillé avec humour de faire comme si le jeu n'avait pas encore été annoncé, soulignant que la sortie restait très lointaine.

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Le développement actif de cette suite colossale n'a véritablement commencé qu'après le lancement de Starfield, ce qui signifie que The Elder Scrolls: 6 Sentinel nécessitera encore plusieurs années de travail avant de pouvoir succéder dignement à Skyrim. Les équipes de développement doivent désormais relever le défi immense de moderniser une formule qui a défini toute une génération de jeux de rôle, tout en répondant aux attentes astronomiques d'une communauté qui dissèque la moindre information depuis près d'une décennie. Espérons avoir de plus amples informations en 2027.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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