Darwin Project ne sera plus soutenu

Scavengers Studio a indiqué que le développement de Darwin Project était maintenant terminé, faute de joueurs.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Deux ans après son lancement en accès anticipé, et seulement quatre petits mois après son arrivée, sur toutes les plateformes, en version finale,Celle d'avril était, malheureusement, la dernière, puisqueEn dépit de son originalité, faisant grandement penser à l'univers d'Hunger Games avec son show télévisé, et ses nombreux craft afin de fabriquer des éléments pour rendre la survie plus facile, sans oublier son environnement enneigé,. Même si les développeurs ont tout fait pour tenter d'en séduire de nouveaux, ces derniers n'ont pas été réceptifs,« C'est avec le cœur que nous avons décidé d'arrêter le développement de nouvelles fonctionnalités pour le jeu. [...] Durant ces dernières années, nous avons constaté une diminution du nombre de joueurs, et nous avons travaillé pour trouver des solutions [...] Nous avons évalué toutes les solutions et tous les scénarios possibles, mais, malheureusement, Darwin Project ne peut se poursuivre, ce qui nous oblige à prendre cette décision très difficile. » Peut-on notamment lire sur le site officiel , où l'annonce a été faite. Cependant,, pour permettre aux joueurs nostalgiques ou amoureux de continuer de profiter de l'expérience. Darwin Project est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One.