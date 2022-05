The Cycle : Le FPS PvPvE possède une date de sortie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le studio allemand YAGER, à qui nous devons, notamment, l'excellent Spec Ops: The Line,, un FPS tactique mêlant PvP et PvE. Dans ce dernier, les joueurs sont plongés sur Fortuna III, une planète abandonnée peuplée de créatures extraterrestres. Ils devront survivre, récolter diverses ressources et s'échapper, un peu à la manière d'Escape from Tarkov. Simple dans les faits, mais rendu compliqué par la présence d'autres joueurs, en plus d'autres événements propres à la planète.Cette sortie se fera par le biais de la présaison, dès le but du mois de juin.. Le tout sera, bien évidemment, disponible gratuitement sur PC (Steam et Epic Games Store).. Cela permettra notamment aux développeurs de corriger quelques problèmes pouvant s'être glissés lors de. Plusieurs récompenses en jeu et éléments cosmétiques accompagneront cette première saison.. Le fait qu'il soit disponible gratuitement aidera grandement la communauté à se développer, à condition que l'expérience en vaille la peine. À l'époque, le PvE était le plus plébiscité, ce qui pouvait peut-être frustrer celles et ceux en recherche de sensations fortes, en affrontant d'autres joueurs. Rendez-vous le 8 juin pour voir ce qui a changé, depuis.