The Cycle: Frontier : Où et comment vendre ses items ?

Comment vendre ses objets sur The Cycle: Frontier ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est un shooter mêlant PvE et PvP, rendant l'exercice très intéressant. Mais le titre est également un looter, puisqu'il vous est demandé de partir en mission pour récupérer, très souvent, des ressources. Les différentes factions du jeu, il y en a trois, vous engagent effectivement pour que vous alliez récupérer des minerais, des plantes ou tout autre objet, comme des plaques de composites ou des métaux.De fait, après quelques allers-retours sur Fortuna III vous aurez très vite un inventaire rempli. C'est pourquoi vous allez pouvoir vendre votre surplus. Mais où et comment ?Il est bien évidemment inutile de garder ses objets sur, étant donné que, ce qui permettra en outre de gagner de l'argent. Pour cela,Sur place, vous devrez entrer à l'intérieur du bâtiment et vous diriger vers la station d'achat, se trouvant sur la droite, ou sur la gauche. Interagissez avec et cliquez sur l'onglet « vendre des objets ».Notez que vous n'êtes pas obligé de vendre votre stock complet, puisque vous pouvez diviser la pile si vous souhaitez garder quelques exemplaires. Gardez également à l'esprit que certaines ressources sont nécessaires pour fabriquer des items plus puissants.Quel que soit l'objet,. Vous n'avez donc pas besoin de faire des allers et retours entre les trois bâtiments pour vendre vos items au meilleur prix. N'hésitez donc pas à ramasser tout ce que vous trouverez lors de vos premières excursions, étant donné que cela vous permettra d'avoir, très vite, un joli petit pécule.