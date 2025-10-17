The Crew 2 possède enfin ce mode dont n'a pas pu profiter son aîné

Ubisoft vient de confirmer que The Crew 2 est désormais jouable dans une version hors ligne grâce à un mode spécial. Pour les joueurs, c'est un véritable soulagement qui évitera le drame connu par le premier jeu.
Vous souvenez-vous de l'affaire The Crew et du procès intenté par les joueurs suite à la fermeture de ses serveurs, rendant le titre totalement injouable ? Il semble que pour sa suite, Ubisoft a pris les devants en proposant une alternative permettant de profiter du jeu sans posséder de connexion Internet.
Le 16 octobre 2025, un article publié sur le site officiel du jeu
a annoncé le lancement du mode Hybride, un mode permettant de jouer hors ligne à The Crew 2
.
Jouez en ligne ou hors ligne à The Crew 2 grâce au nouveau mode Hybride
Comme son nom le laisse deviner, le mode Hybride permet à chaque joueur de créer sa propre expérience de jeu en proposant deux options : le jeu en ligne et le mode hors connexion
. Via la version en ligne, les joueurs peuvent profiter de The Crew 2 tel que le titre a été pensé, avec notamment des fonctionnalités multijoueur, des classements ou des options de partage. Quant au mode hors connexion, il propose « une toute nouvelle manière de jouer
».
Il est important de préciser que les 2 modes de jeu possèdent des sauvegardes séparées
. De fait, si vous obtenez un véhicule spécifique via le mode en ligne, il n'apparaitra pas dans la sauvegarde en mode hors connexion et inversement.
Cependant, Ubisoft précise que les joueurs peuvent effectuer un transfert de sauvegarde à tout moment.
Mais attention : cette action écrasera votre sauvegarde hors ligne précédente et effacera toute progression hors ligne.
Des limitations liées au jeu hors ligne, mais un jeu qui sera toujours accessible après la fermeture de ses serveurs
The Crew 2 étant un jeu pensé pour proposer une expérience multijoueur, de nombreuses options seront inaccessibles aux pilotes privilégiant le mode hors ligne. Ils ne pourront notamment pas accéder à la boutique Far & Beyond ou acheter des objets avec des Crew Credits.
Tous les éléments impliquant du PvP ainsi que certains succès seront également bloqués car nécessitant une connexion Internet pour être validés.
Malgré tout, cette mise à jour marque un tournant dans l'histoire du jeu et rassure la communauté. Comme il est possible de le lire dans l'article, « les joueurs peuvent désormais passer de l'expérience en ligne originale de The Crew 2 à un tout nouveau mode hors ligne, leur permettant ainsi de profiter du jeu même sans connexion Internet. Il s'agit d'une étape importante dans notre engagement continu à garantir un accès à long terme à The Crew 2 pour tous les joueurs
».
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