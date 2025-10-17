The Crew 2 possède enfin ce mode dont n'a pas pu profiter son aîné



le 17 octobre 2025 à 15h45 Publié par Justine Manchuelle le 17 octobre 2025 à 15h45

Ubisoft vient de confirmer que The Crew 2 est désormais jouable dans une version hors ligne grâce à un mode spécial. Pour les joueurs, c'est un véritable soulagement qui évitera le drame connu par le premier jeu.