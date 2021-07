The Crew 2 sera jouable gratuitement le temps d'un week-end en juillet

PC Édition Standard → 9,19 € au lieu de 49,99 €, soit 82 % de réduction. Édition Deluxe → 15,89 € au lieu de 69,99 €, soit 77 % de réduction.

Xbox One et Xbox Series Édition Standard → 14,99 € au lieu de 49,99 €, soit 70 % de réduction. Édition Deluxe → 18,99 € au lieu de 79,99 €, soit 76 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Voici une bonne nouvelle pour les celles et ceux qui ne connaissent pas encore The Crew 2 et surtout, qui n'y ont jamais joué., et cela concerne principalement les joueurs PS4, PS5, et PC (via Steam, l’Epic Games Store et l'Ubisoft Store ainsi que les possesseurs de Stadia et Ubisoft+). L'offre prend fin le 12 du même mois., et les joueurs auront également accès à, soit la plus récente mise à jour majeure du jeu, qui sera. Au programme, plusieurs défis à relever, mais s'ils le désirent, les joueurs pourront également se balader librement et découvrir les États-Unis.Le lancement de ce week-end gratuit sera également l'occasion pour le jeu de transformer l'une de ses éditions :. Celle-ci comprendra le Pack Digital Spécial et la Dodge Challenger SRT Demon Interception Unit ainsi que la Porsche 911 Speedster. De plus, le Pack Digital Spécial sera ajouté à l’Édition Gold.Bien évidemment, après cette période de gratuité, les joueurs qui désireront acquérir le jeu pourront bénéficier d'(offre valable jusqu'au 23 juillet), mais ils pourront également garder leur progression pour reprendre là où ils s'étaient arrêtés.Notre partenaire Instant Gaming vous le propose également à moindre coût, sur les plateformes suivantes :