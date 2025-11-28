TFT : Table des loots des optimisations offrant des butins aléatoires sur le set 16

Découvrez ce que peuvent offrir les optimisations Appel du chaos, Bagarreurs baraqués, Chasse au trésor, Lancer de dés, l'Œuf d'or et Dés légèrement magiques sur le set 16 de TFT dans cet article.
Sur TFT
, certaines optimisations offrent des récompenses aléatoires, et Lore & Legends ne fait pas exception. En effet, plusieurs augments peuvent vous accorder des butins variés, dont la nature exacte est souvent méconnue des joueurs. Afin de vous aider à savoir à quoi vous attendre, nous vous présentons ici la table des loots des optimisations du set 16.
Que peut-on récupérer avec Appel du chaos ?
L'optimisation Appel du chaos (Call to Chaos)
de palier prismatique du set 16 de TFT
peut octroyer un vaste panel de récompenses
:
- 58 PO
- 15 PO + un coffre d'objet chanceux + un suppresseur
- 2 enclumes à objet complet + un œuf doré
- 2 enclumes à composant + une spatule + une poêle
- 3 gants de voleur + un suppresseur
- 6 composants
- 64 points d'expérience
- 40 actualisations de la boutique
- 3 coffres d'objet chanceux
- un golem tank, équipé de 3 objets dont un de la lumière
- un golem combattant, équipé de 3 objets dont un de la lumière
- un golem DPS AD, équipé de 3 objets dont un de la lumière
Que peut-on récupérer avec Chasse au trésor ?
L'augment Chasse au trésor (Treasure Hunt)
de palier Or peut être intéressante dans le cadre d'une composition reroll, en vous offrant quelques butins à chaque phase de la partie.
- Phase 2 → 2 PO + 2 enclumes à composant
- Phase 3 → des gants de voleur OU une spatule ou une poêle + un reforgeur
- Phase 4 → 16 PO OU un objet complet
- Phase 5 → un artefact OU 10 PO + une enclume à objet complet
Que peut-on récupérer avec Dés légèrement magiques ?
Slightly Magic Roll
est de palier Argent, et incarne une alternative potentiellement intéressante si aucun augment parmi les choix qui vous sont proposés ne vous satisfait.
Voici ce que vous pouvez espérer remporter :
- 6 actualisations de la boutique
- 10 PO
- 3 PO + un champion de palier 2 à 2 étoiles
- un objet complet + un reforgeur
- une spatule + un composant
- 160 points de vie supplémentaires sur toutes vos unités
Que peut-on récupérer avec Bagarreurs baraqués ?
Si vous jouez une composition axée sur les Bagarreurs et que l'optimisation Bagarreurs baraqués (Lifting Competition)
se présente à vous, vous pouvez obtenir différents butins.
- 3 500 points de vie → 3 PO + une ceinture
- 8 500 points de vie → 5 PO + un visage spirituel
- 14 000 points de vie → 20 PO
- 36 000 points de vie → 10 PO + 2 hydres titanesques + 2 hachettes infernales + un suppresseur
Que peut-on récupérer avec Lancer de dés ?
Lancer de dés (Expected Unexpectedness)
peut vous accorder :
- Phase 2 : 2 champions épiques / 11 PO / 2 PO + une enclume à objet complet + 3 reforgeurs / 2 PO + une enclume à artefact / 3 PO + une couronne de tacticien
- Phase 3 : 10 PO + duplicateurs mineurs / 15 PO / 8 PO + une enclume à objet complet / 2 PO + 3 composants aléatoires / 3 PO + 2 emblèmes
- Phase 4 : 3 champions légendaires / 20 PO / 10 PO + un coffre d'objet chanceux / 2 PO + un objet complet + 2 composants aléatoires / 2 PO + 3 champions légendaires + 1 duplicateur
Que peut-on récupérer dans l'Œuf d'or ?
L'Œuf d'or (Golden Egg)
est une optimisation prismatique qui a beaucoup à offrir, mais représentant surtout un pari risqué. Néanmoins, si vous parvenez à le faire éclore, vous pourriez recevoir :
- 88 PO + une couronne de tacticien
- 30 PO + 2 couronnes de tacticien + des gants de voleur
- 10 PO + une couronne de tacticien + un objet de la lumière + un artefact + un objet complet + un suppresseur
- 25 PO + une Force de la trinité + un Zhonya + un Visage spirituel + un duplicateur + 2 suppresseurs
- 10 PO + une couronne de tacticien + 2 objets de la lumière
- 25 PO + une couronne de tacticien + des gants de voleur de la lumière + des gants de voleur
- 30 PO + une couronne de tacticien + 4 champions légendaires + 2 duplicateurs
- 10 PO + une couronne de tacticien + une Lame d'infini + un Gantelet précieux + un Fléau vengeur + Mercure + une Main de la justice + un suppresseur
Notez que les informations présentées ici sont susceptibles d'être modifiées au fur et à mesure du déploiement des patchs du set 16 de TFT
.
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