TFT : Quelle est la date de sortie du set 13, Into the Arcane ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie du set 13 de TFT, Into the Arcane, dans cet article.
Micmac Magique va bientôt tirer sa révérence, mais les joueurs de TFT
auront en même temps l'occasion de découvrir le nouvel ensemble du jeu. Axé sur l'univers de la série animée Arcane, dont l'épilogue sera diffusé en novembre 2024, il sera intitulé « Into the Arcane
» et amènera des personnages inédits dans la Congruence. Retrouvez des informations à propos de la date de sortie du set 13 de TFT
dans cet article.
Quand va sortir le set 13 de TFT, Into the Arcane ?
Pendant la finale des Championnats du monde 2024 de LoL, Riot Games a dévoilé le nom, le logo et la date de sortie du set 13 de Teamfight Tactics
, qui sera basé sur l'univers de la série Arcane. Ainsi, Into the Arcane sera disponible à partir du mercredi 20 novembre 2024.
Avec cet ensemble, vous retrouverez surtout de nombreux personnages empruntés à Arcane, d'autant que certaines unités présentes seront propres à la série, par exemple Powder, Violet et Vander. Ambessa Medarda, qui fera son entrée sur LoL en tant que champion, se joindra aussi à l'ensemble 13
, et d'autres surprises de ce type vous attendent. Les détails seront peu à peu dévoilés sur les réseaux sociaux relatant de TFT
, alors restez à l'affût pour les connaître avant le lancement du nouveau set.
Nous savons également que les Épreuves de Pic-Toc feront en même temps leur retour, permettant à tous les joueurs de se familiariser sans subir la pression de la compétition avec le set dès le déploiement du patch 14.23 le 20 novembre prochain. Des cosmétiques divers, de nouveaux types et des mécaniques inédites sont aussi au programme d'Into the Arcane, mais les détails ne sont pas encore connus à ce jour. En effet, la présentation officielle se déroulera au cours de la grande finale de la Tactician's Crown du set 12 Micmac Magique, qui aura lieu le 10 novembre 2024, soit 10 jours avant le lancement de l'ensemble 13.
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