TFT : Quelle est la date de sortie du set 13, Into the Arcane ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie du set 13 de TFT, Into the Arcane, dans cet article.

Quand va sortir le set 13 de TFT, Into the Arcane ?

Nous savons également que les Épreuves de Pic-Toc feront en même temps leur retour, permettant à tous les joueurs de se familiariser sans subir la pression de la compétition avec le set dès le déploiement du patch 14.23 le 20 novembre prochain. Des cosmétiques divers, de nouveaux types et des mécaniques inédites sont aussi au programme d'Into the Arcane, mais les détails ne sont pas encore connus à ce jour. En effet, la présentation officielle se déroulera au cours de la grande finale de la Tactician's Crown du set 12 Micmac Magique, qui aura lieu le 10 novembre 2024, soit 10 jours avant le lancement de l'ensemble 13.