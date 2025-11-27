TFT : Les rencontres d'ouverture du set 16, la liste détaillée

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 novembre 2025 à 15h56
Découvrez les rencontres d'ouverture du set 16 de TFT ainsi que leurs effets dans cet article.
TFT : Les rencontres d'ouverture du set 16, la liste détaillée
À chaque début de partie de Teamfight Tactics, les 8 participants découvrent une rencontre d'ouverture, qui influencera d'une manière plus ou moins significative sur son déroulement. Concrètement, elle prend la forme d'un personnage, accordant un bienfait identique à l'ensemble des joueurs. Cette mécanique existe depuis déjà plusieurs ensemble, et se retrouvera sans surprise sur Lore & Legends. Pour que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous présentons ici les rencontres d'ouverture du set 16 de TFT.

Quelles sont les rencontres d'ouverture potentielles sur le set 16 de TFT ?

Lore & Legends comprend, lors de son lancement, 18 rencontres d'ouverture, dont les effets vous rappelleront sans doute ceux des sets précédents de TFT. Les rencontres influent sur le cours du jeu, et certains sont plus propices que d'autres à certaines compositions. Tahm Kench par exemple permet de générer plus d'économie, ce qui invite à s'orienter vers une équipe axée sur le late game.

rencontres-ouverture-set16-tft
Rencontre Effet Chance d'apparition
Darius Vous obtenez un personnage de palier 3 pour commencer la partie. 7 %
Lissandra Vous obtenez 5 champions de palier 1 pour commencer la partie. 7 %
Baron Nashor Les deux derniers joueurs en vie remportent chacun 70 PO. 7 %
Poppy Commencez la partie avec 2 enclumes à composant. 6 %
Twisted Fate Toutes les optimisations seront de palier Or. 6 %
Héraut de la Faille Les monstres du PvE sont transformés en crabes laissant tomber davantage de butins qu'à l'ordinaire (Scuttle Puddle). 6 %
Ekko Commencez la partie avec un champion de palier 1 à deux étoiles. 6 %
LeBlanc Le moment d'apparition des choix d'optimisation va être modifié : vous les sélectionnerez plus tôt qu'à l'ordinaire. 6 %
Draven Recevez de l'or à chaque mort d'un joueur. 6 %
Tahm Kench Recevez de l'or au début de chaque phase. 5 %
Zoé Recevez des butins au début de chaque phase. 5 %
Teemo Obtenez une relance d'optimisation supplémentaire. 5 %
Seraphine Toutes les optimisations seront de palier prismatique. 4 %
Galio La première optimisation sera de palier prismatique. 4 %
Zilean La dernière optimisation sera de palier prismatique. 4 %
Ryze Recevez 3 emblèmes aléatoires. 4 %
Xin Zhao Commencez la partie avec un champion de palier 2 aléatoire. 4 %
Pas de rencontre Le calme règne sur Runeterra. 5 %

En plus d'un ajustement des rencontres, le set 16 de TFT amène une mécanique inédite, celle du déverrouillage. N'hésitez pas à consulter notre article expliquant comment débloquer les champions pour en savoir plus.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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