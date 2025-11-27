TFT : Les rencontres d'ouverture du set 16, la liste détaillée

TFT : La composition Sett avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sett avec Exécuteur sur le set 18 de TFT.
|Rencontre
|Effet
|Chance d'apparition
|Darius
|Vous obtenez un personnage de palier 3 pour commencer la partie.
|7 %
|Lissandra
|Vous obtenez 5 champions de palier 1 pour commencer la partie.
|7 %
|Baron Nashor
|Les deux derniers joueurs en vie remportent chacun 70 PO.
|7 %
|Poppy
|Commencez la partie avec 2 enclumes à composant.
|6 %
|Twisted Fate
|Toutes les optimisations seront de palier Or.
|6 %
|Héraut de la Faille
|Les monstres du PvE sont transformés en crabes laissant tomber davantage de butins qu'à l'ordinaire (Scuttle Puddle).
|6 %
|Ekko
|Commencez la partie avec un champion de palier 1 à deux étoiles.
|6 %
|LeBlanc
|Le moment d'apparition des choix d'optimisation va être modifié : vous les sélectionnerez plus tôt qu'à l'ordinaire.
|6 %
|Draven
|Recevez de l'or à chaque mort d'un joueur.
|6 %
|Tahm Kench
|Recevez de l'or au début de chaque phase.
|5 %
|Zoé
|Recevez des butins au début de chaque phase.
|5 %
|Teemo
|Obtenez une relance d'optimisation supplémentaire.
|5 %
|Seraphine
|Toutes les optimisations seront de palier prismatique.
|4 %
|Galio
|La première optimisation sera de palier prismatique.
|4 %
|Zilean
|La dernière optimisation sera de palier prismatique.
|4 %
|Ryze
|Recevez 3 emblèmes aléatoires.
|4 %
|Xin Zhao
|Commencez la partie avec un champion de palier 2 aléatoire.
|4 %
|Pas de rencontre
|Le calme règne sur Runeterra.
|5 %
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