TFT : Comment jouer la composition Ionia avec Annie et Sylas ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ionia avec Annie et Sylas sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Ionia avec Annie et Sylas du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Ionia avec Annie et Sylas sur TFT ?
La composition Ionia avec Annie et Sylas du set 16 de TFT
est très difficile à mettre en place, car elle vous contraint à atteindre le niveau 9 rapidement, avec de l'économie, et suffisamment de points de vie pour effectuer votre transition. Néanmoins, elle peut vous conduire à la victoire si elle est réussie.
Pour jouer la composition Ionia avec Annie et Sylas ,
vous devez gagner le début de partie en jouant une équipe forte, ou vous permettant de générer de l'or. Si le proc Ionia donne de l'expérience ou de l'or, optez pour cette voie. Néanmoins le déblocage de Kobuko risque de vous poser problème : la meilleure solution, qui est aussi la plus risquée, consiste à utiliser les Yordle. Placez en 6 aussi vite que possible pour bénéficier des actualisations gratuites, sans les utiliser. Vous devrez les conserver jusqu'au moment de votre transition.
En faisant appel aux Yordle, vous serez dans l'obligation d'effectuer une transition assez complexe au niveau 9 :
- débloquer Sett pendant une manche de PvE au préalable
- acheter Wukong en chemin
- trouver Annie, Zilean, Lucian & Senna
- améliorer Sett
- débloquer Sylas (cela coûte cher, et nécessite de vendre un Jarvan IV 2 étoiles en début de partie)
- si vous ne pouvez pas récupérer Sylas, remplacez-le par Fiddlesticks, ou Garen pour Défenseur
Sans une bonne maîtrise du jeu, vous risquez de vous emmêler les pinceaux, et de courir ainsi à la catastrophe. À vous de juger si vous êtes en mesure de relever un tel défi. Si vous atteignez le niveau 10, ajoutez un 4ème
Arcaniste, par exemple Swain.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Annie
Sylas
- Buff bleu
- Bâton du vide
- Coiffe de Rabadon
- Casque adaptatif
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
Sett
- Gantelet précieux
- Main de la justice
- Pistolame Hextech
- Fléau vengeur
- Coiffe de Rabadon
- Manteau de la nuit
Tibbers
- Main de la justice
- Gantelet précieux
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
- Soif-de-Sang
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Ionia avec Annie et Sylas ?
Jouer Ionia avec Annie et Sylas
ne se décide pas au hasard, mais quelques signaux pourraient vous inviter à emprunter ce chemin, par exemple le fait d'avoir cliqué sur une optimisation d'économie, ou vous menant plus vite qu'à l'ordinaire au niveau 9. De plus, des composants octroyant de la régénération de mana pour Annie sont indispensables. Une rencontre d'ouverture octroyant de l'or propose aussi un environnement plus propice à cette composition.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ionia avec Annie et Sylas sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Ionia avec Annie et Sylas
du set 16
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Niveau supérieur !
- Stratégie d'investissement
- Gagnant-gagnant
- Ascension sociale
- Investissement sur le futur
- Tout doit disparaître
- Spécialiste des fins de partie
- XP en promotion
- Trésors enfouis
- Volonté de la massue
- Pluie d'argent
- Justice critique
- Fin de partie
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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