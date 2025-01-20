TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 13.4

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 13.4 de TFT dans cet article.
La mise à jour 13.4 de TFT
sera déployée le jeudi 23 janvier 2025, et même si l'équilibrage actuel satisfait dans l'ensemble Riot Games, plusieurs changements sont prévus d'ici quelques jours. Pour que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous indiquons ici tout ce que nous savons à propos du patch 13.4 de Teamfight Tactics
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 13.4 de TFT
La mise à jour 13.4 de TFT
devrait être celle qui mettra un terme définitif aux compositions basées autour de Lux reroll, tout en apportant de nouvelles possibilités aux Sorciers et aux Visionnaires. De plus, plusieurs optimisations seront ajustées et de nouvelles Anomalies vont venir diversifier vos parties. Pour en apprendre plus, retrouvez un aperçu du patch 13.4
ci-dessous.
Systèmes
- Chaque phase de PvE qui vous laissera tomber deux fois le même composant vous permettra de recevoir aussi un reforgeur.
- Les optimisations nécessitant de disposer d'un certain nombre d'unités d'une même synergie pour être proposées nécessiteront plus d'unités posées pour apparaître en 4-2.
- Vous ne pourrez plus vous voir proposer la même Anomalie pour des actualisations rapprochées.
- Le golem d'entraînement accordant des emblèmes proposera toujours un emblème d'origine, un emblème de classe et un emblème aléatoire.
Traits
- Expérimentation : Bonus de la santé du Clone Emblem, 60 % → 50 %
- Sorcier et Visionnaire
- Famille : obtenir un emblème de Famille et le poser sur Warwick, Jinx, Vi avec Violet, Vander et Power déclenchera quelque chose de spécial.
Champions
- Lux : mana se verrouille si elle bénéficie d'un bouclier sur elle-même en lançant sa compétence
- Morgana : buff des dégâts
- Powder : buff de la vitesse d'attaque, nerf de l'AD
- Leona : buff de la durabilité de la compétence
- Urgot : nerf de l'armure et de la résistance magique
- Vander : buff de l'armure et de la résistance magique de la compétence
- Loris : buff du bouclier de la compétence
- Scar : buff des soins obtenus grâce à la compétence
- Twitch : nerf de la vitesse d'attaque
- Garen : buff du ratio de l'AP du bouclier
- Jayce : buff de la portée de Jayce 3 étoiles
- Viktor : buff des dégâts de la compétence mais nerf des dégâts en pourcentage de points de vie
Objets de la lumière
- Bâton de l'archange : buff de l'AP
- Buff bleu : buff de l'AD et de l'AP
- Lame funeste : buff de l'amplification des dégâts
- Lame d'infini : buff de l'AD
- Gantelet précieux : buff de l'AP
- Coiffe de Rabadon : buff de l'AP
- Ouragan de Runaan : buff de l'AD
Optimisations
- Cleptomanie : vol de champion nerf, seuls des champions de palier 3 au plus pourront être acquis
- Canon de verre : ne peut plus être obtenu en 2-1
- Boutique truquée+ : rerolls accordés passent de 5 à 9
- Régénération fluctuante : fréquence de la régénération diminuée de 5 à 4 secondes
- Survivant : gagne 88 PO au lieu de 70
- Trollage : nerf de la vitesse d'attaque
- Liberté ! : ne peut plus être proposé en 2-1, accorde 5 PO au lieu de 2
- Magie interdite : buff
- Investissement sur le futur : ajustement
- Fini la rigolade : buff
- Collection de roquettes : buff
- Charognard : les champions sans objet accordent désormais un objet adapté à l'unité au lieu d'un champion mort
- Bug de la boutique : ne pourra plus apparaître en 3-2
- Type : Réunion : nerf des dégâts de Vi
- Type : Sœurs : buff
- Secteur commercial : gagne 4 PO au lieu de 1
- Avènement des deux : ne peut plus être proposé en 3-2
- Famille unie : buff, réduction du temps nécessaire au déclenchement de l'effet (rester en vie 15 secondes au lieu de 17)
- Cadeau d'anniversaire : accorde aussi 2 PO par niveau
- Âme ardente II : buff de l'AP et de la vitesse d'attaque
- Couronnement : nerf
- Objets de Pandore III : ne peut plus être proposé en 4-2
- La vie en prismatique : les orbes prismatiques n'accordent plus de butins bonus
- La qualité avant la quantité : nerf du bonus de PV
- Shopping intensif : les actualisations suivront la règle Level+1
- Vases communicants : requiert 6 unités au lieu de 5 pour accorder des objets
- Cuisine du Tacticien : retrait du bouclier accordé après 3 combats
- Pilleur de tombes II : accorde une enclume à objet complet à chaque sélection
- L'appel du sang : dégâts aux autres joueurs requis pour obtenir Warwick réduits de 35 à 20
Anomalies
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