TFT : Un changement conséquent est attendu pour les Sorciers et les Visionnaires avec le patch 13.4

Les joueurs de TFT qui peinent à composer avec les Sorciers et les Visionnaires devraient bientôt trouver des solutions avec le déploiement du patch 13.4.
Le patch 13.3 de TFT
, le premier de 2025, a apporté un équilibrage qui était attendu depuis longtemps par les joueurs. Or, rien n'est jamais parfait, et Riot Games a annoncé un changement de taille en lien avec les synergies Sorcier et Visionnaire.
Les verticales Sorcier et Visionnaire seront bientôt plus faciles à mettre en place
Le 13 janvier 2025, "Mortdog" a dévoilé quelques-uns des changements à venir avec la mise à jour 13.4 de TFT, et cela pourrait vous surprendre. En effet, le développeur a indiqué ne pas être satisfait des synergies comprenant une verticale élevée, à l'instar des Sorciers et des Visionnaires, avec lesquels vous avez besoin de 8 unités pour obtenir le meilleur bonus Il est ainsi assez difficile de construire une équipe compétitive en poussant la au maximum ces traits, c'est donc en toute logique que Riot Games va appliquer quelques modifications.
À partir du patch 13.4, le nombre maximal d'unités pour les Sorciers et les Visionnaires sera porté à 6
. Afin que le bonus demeure intéressant, l'avantage accordé aujourd'hui par les 8 sera toujours d'actualité, bien que légèrement diminué.
Le développeur espère ainsi que la création de compositions autour de ces traits sera « plus captivante »
- Visionnaire (6) → 80 % de récupération du mana, les compétences soignent un allié à hauteur de 18 % des dégâts infligés (au lieu de 20 avec les 8).
- Sorcier (6) → + 90 AP, leurs compétences réduisent les dégâts de leur cible de 20 % pendant 3 secondes (au lieu de 25).
, étant donné que vous aurez deux emplacements libres au niveau 8 pour inclure d'autres bonus. Au regard des commentaires, les joueurs semblent divisés quant à ce changement. Pourtant, ces synergies sont un peu en retrait depuis quelque temps, et cela pourrait redonner envie aux joueurs de composer avec elles. Les réponses viendront quoi qu'il arrive bientôt, puisque le patch 13.4 de TFT sera déployé le jeudi 23 janvier 2024.
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