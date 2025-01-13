TFT : Un changement conséquent est attendu pour les Sorciers et les Visionnaires avec le patch 13.4

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 janvier 2025 à 19h07
Les joueurs de TFT qui peinent à composer avec les Sorciers et les Visionnaires devraient bientôt trouver des solutions avec le déploiement du patch 13.4.
TFT : Un changement conséquent est attendu pour les Sorciers et les Visionnaires avec le patch 13.4
Le patch 13.3 de TFT, le premier de 2025, a apporté un équilibrage qui était attendu depuis longtemps par les joueurs. Or, rien n'est jamais parfait, et Riot Games a annoncé un changement de taille en lien avec les synergies Sorcier et Visionnaire.

Les verticales Sorcier et Visionnaire seront bientôt plus faciles à mettre en place

Le 13 janvier 2025, "Mortdog" a dévoilé quelques-uns des changements à venir avec la mise à jour 13.4 de TFT, et cela pourrait vous surprendre. En effet, le développeur a indiqué ne pas être satisfait des synergies comprenant une verticale élevée, à l'instar des Sorciers et des Visionnaires, avec lesquels vous avez besoin de 8 unités pour obtenir le meilleur bonus Il est ainsi assez difficile de construire une équipe compétitive en poussant la au maximum ces traits, c'est donc en toute logique que Riot Games va appliquer quelques modifications.


À partir du patch 13.4, le nombre maximal d'unités pour les Sorciers et les Visionnaires sera porté à 6. Afin que le bonus demeure intéressant, l'avantage accordé aujourd'hui par les 8 sera toujours d'actualité, bien que légèrement diminué.
 
changement-sorcier-visionnaire-tft
  • Visionnaire (6) → 80 % de récupération du mana, les compétences soignent un allié à hauteur de 18 % des dégâts infligés (au lieu de 20 avec les 8).
  • Sorcier (6) → + 90 AP,  leurs compétences réduisent les dégâts de leur cible de 20 % pendant 3 secondes (au lieu de 25).
Le développeur espère ainsi que la création de compositions autour de ces traits sera « plus captivante », étant donné que vous aurez deux emplacements libres au niveau 8 pour inclure d'autres bonus. Au regard des commentaires, les joueurs semblent divisés quant à ce changement. Pourtant, ces synergies sont un peu en retrait depuis quelque temps, et cela pourrait redonner envie aux joueurs de composer avec elles. Les réponses viendront quoi qu'il arrive bientôt, puisque le patch 13.4 de TFT sera déployé le jeudi 23 janvier 2024.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds
Teamfight Tactics 17 août 2026

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Retrouvez notre tier list des meilleures compositions à jouer sur le set 18 de TFT, Enchanted Wilds.
TFT : La composition Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt, comment la jouer ? (Set 18)
Teamfight Tactics 17 août 2026

TFT : La composition Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Veigar reroll avec Bagarreur/Ami de la forêt sur le set 18 de TFT.
TFT : La composition Kayle reroll Ultrarapide, comment la jouer ? (Set 18)
Teamfight Tactics 17 août 2026

TFT : La composition Kayle reroll Ultrarapide, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Kayle reroll avec Ultrarapide sur le set 18 de TFT.

commentaire (0)