Elgato Key Light MK2 : test complet du panneau LED pensé pour les créateurs

La Key Light MK2 poursuit la recette d'Elgato avec un panneau LED très lumineux, un montage propre sur mât et une intégration logicielle complète. Elle vise le streaming, la visio et la création de contenu où la constance du rendu et la simplicité d'usage priment au quotidien.

Caractéristiques

Luminosité : jusqu'à 2 800 lumens, réglable

jusqu'à 2 800 lumens, réglable Température de couleur : 2 900 à 7 000 K

2 900 à 7 000 K Indice de rendu des couleurs (CRI) : > 92 %

> 92 % Puissance : 45 W

45 W Dimensions : 350 × 250 × 35 mm

350 × 250 × 35 mm Montage : mât télescopique (55 à 125 cm) et pince de bureau jusqu'à 60 mm

mât télescopique (55 à 125 cm) et pince de bureau jusqu'à 60 mm Connexion : Wi-Fi 2,4 GHz via Elgato Control Center

Wi-Fi 2,4 GHz via Elgato Control Center Compatibilité contrôle : Windows, macOS, iOS, Android, Stream Deck, Light Remote

Windows, macOS, iOS, Android, Stream Deck, Light Remote Prix indicatif : 179,99 €

Unboxing

Le panneau lumineux Key Light MK2

Le mât télescopique ajustable (55 à 125 cm)

ajustable (55 à 125 cm) La pince de bureau en métal (jusqu'à 60 mm d'épaisseur)

en métal (jusqu'à 60 mm d'épaisseur) La rotule pour l'inclinaison et la rotation du panneau

pour l'inclinaison et la rotation du panneau Le bloc d'alimentation avec adaptateurs internationaux

avec adaptateurs internationaux Le câble d'alimentation de 2 m

de 2 m La documentation d'installation rapide

Design et ergonomie

























Qualité d'éclairage





Investissement et pertinence



Logiciel intuitif











Comparaison : Key Light Air vs Key Light MK2

À l'ouverture, Elgato confirme son sens du détail et de la présentation. Laarrive soigneusement emballée, prête à être montée en quelques minutes, avec chaque élément rangé dans un compartiment dédié. Un packaging épuré, mais complet, fidèle à l'identité premium de la marque. Notez qu'il existe plusieurs Bundle, disponibles sur le site du constructeur, permettant de choisir le type de fixation, si vous vous plusieurs panneaux etc... Le prix sera affecté en conséquence, ce qui reste dommage pour les fixations qui mériteraient d'être plus polyvalentes dans le packaging. La télécommande est, quant à elle, inclus gratuitement à l'achat, à condition de penser à l'ajouter.À l'intérieur, on retrouve :Lareprend l'esprit des produits Elgato avec une conception à la fois sobre, fonctionnelle et tournée vers les créateurs de contenu. Le panneau, de finition mate, affiche une, ce qui permet de l'installer discrètement derrière un moniteur ou à côté d'une caméra sans gêner le champ visuel. Sa structure en métal léger et plastique renforcé inspire confiance, et son poids d'environ 1,25 kg facilite les ajustements sans compromettre la stabilité.Dès le premier regard, on constate que la MK2 est. Ce gain de surface n'est pas qu'esthétique : il se traduit par une, passant de 1 400 lumens à 2 800 lumens. Cette différence se ressent immédiatement à l'usage puisque une seule Key Light MK2 peut facilement remplacer deux Key Light Air, tout en offrant une lumière plus uniforme et plus enveloppante. Cela permet de réduire le nombre de sources nécessaires tout en gagnant en cohérence d'éclairage, un point essentiel pour le streaming, la captation vidéo ou simplement la photo, ce qui nous intéresse le plus à la rédaction.Lefourni avec la lampe se montre particulièrement pratique. Il peut s'étendre jusqu'à environ 125 cm, ce qui permet d'ajuster la hauteur selon la position de la caméra ou du bureau. À pleine extension, le mât impressionne par sa taille et sa portée, bien supérieure à ce que l'on retrouve sur les modèles plus compacts de la gamme. On remarque toutefois qu'une fois entièrement déployé. Cette flexion reste minime et sans conséquence sur la stabilité, mais il est préférable de serrer fermement la pince et d'éviter les surfaces trop fines ou souples pour conserver une parfaite rigidité.Le système de fixation repose sur une, simple à installer et pensée pour économiser de l'espace sur le bureau. Cette solution se montre efficace, mais, ce qui limite les options si votre plan de travail est trop épais (au-delà de 60 mm) ou collé contre un mur. Dans ce cas, une base indépendante aurait été la bienvenue pour offrir une plus grande liberté d'agencement.Elgato a toutefois prévu un détail bienvenu avec la. Cette disposition permet d'orienter le bras de fixation selon la configuration du bureau, que l'on souhaite une position verticale, latérale ou légèrement inclinée. Ce petit ajout rend la lampe plus adaptable et pratique à ajuster selon les setups.Lane mise pas uniquement sur la puissance, mais surtout sur la. Elle diffuse un éclairage doux, bien réparti et sans zone d'ombre marquée, ce qui permet d'obtenir une image équilibrée sans reflets trop durs. Même à pleine intensité, la lumière reste agréable et non agressive, ce qui la rend idéale pour les longues sessions de tournage ou de streaming.À la rédaction, nous l'utilisons également pour la, et elle s'en sort étonnamment bien. Grâce à son panneau plus large et à une diffusion beaucoup plus homogène, une seulepeut aisément remplacer. La surface d'éclairage plus grande permet d'illuminer le sujet de façon plus naturelle, sans générer de contraste excessif ni de zones d'ombre désagréables.Les couleurs paraissent plus fidèles et le rendu global plus propre, avec ce petit effet « studio » qu'on ne retrouve pas sur les lampes plus compactes. La possibilité de régler la teinte de la lumière, du chaud au froid, permet aussi d'adapter facilement l'ambiance selon le type de contenu. En pratique, la Key Light MK2 offre une lumière stable, homogène et polyvalente, parfaitement adaptée aussi bien à la création de contenu qu'à la photographie.S'équiper d'unepeut représenter un vrai budget, surtout si l'on envisage d'en utiliser deux. Pourtant, le rapport entre le coût et les bénéfices est plus intéressant qu'il n'y paraît. Grâce à sa puissance doublée, une seule MK2 suffit souvent à remplacer deux Key Light Air, ce qui réduit immédiatement l'investissement global. Cela permet d'obtenir un rendu professionnel avec moins de matériel, tout en gardant un espace de travail plus épuré.L'un des grands atouts de cette nouvelle génération, c'est aussi sa. Elle fonctionne à la fois en Wi-Fi et en Bluetooth, ce qui la rend plus simple à configurer et plus rapide à contrôler. L'application mobilepermet de tout gérer depuis un smartphone, tandis que la, souvent incluse dans le pack, permet d'ajuster la lumière à distance sans passer par un ordinateur. C'est un vrai confort d'usage, surtout lorsqu'on tourne, qu'on shoote ou qu'on enchaîne plusieurs scènes dans une même journée.Dans le cadre du streaming, l'intérêt d'un tel éclairage est évident. En augmentant la luminosité de la scène, la caméra capte plus de détails, ce qui rend l'image plus nette et plus fluide. Pour la photo, le principe est le même : plus la lumière est maîtrisée, plus on peutde l'appareil, ce qui diminue le « bruit numérique », ces petits grains visibles sur les clichés pris en intérieur. En clair, la lumière d'une Key Light MK2 permet non seulement d'éclairer, mais aussi d'améliorer directement la qualité technique de l'image.Pour un créateur régulier, qu'il s'agisse de streaming, de vidéo ou de photo produit, lan'est donc pas un simple accessoire, mais un vrai. Elle simplifie la gestion de la lumière, professionnalise instantanément un setup et améliore sensiblement la qualité des images, sans qu'il soit nécessaire d'acheter du matériel plus coûteux.Elgato reste fidèle à sa philosophie en proposant un système simple, fluide et accessible. Lafonctionne avec le logiciel, qui permet de piloter l'éclairage aussi bien depuis un ordinateur que depuis un smartphone ou une tablette. L'installation se fait en quelques minutes : il suffit de connecter la lampe une première fois au réseau Wi-Fi, et toutes les applications présentes sur le même réseau peuvent ensuite la reconnaître automatiquement. Une fois cette étape passée, plus besoin de refaire la configuration, la lampe est immédiatement prête à l'emploi à chaque utilisation.Leoffre une interface claire et très facile à comprendre, même pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type d'outil. On peut modifier l'intensité, ajuster la température de couleur, allumer ou éteindre la lampe et enregistrer des préréglages pour différents usages (streaming, photo, visio…). L'application conserve ces profils en mémoire et les applique en un clic, que ce soit depuis le téléphone ou depuis le PC.Sur ordinateur, le logiciel est. Il se lance en arrière-plan et se place simplement dans la barre de notification en bas à droite de l'écran, sans occuper d'espace ni ralentir le système. L'expérience est fluide et réactive, fidèle à ce qu'on attend d'un produit Elgato. Pour ceux qui possèdent plusieurs lampes, le logiciel permet de, afin de les contrôler en groupe ou séparément selon le besoin. On peut ainsi ajuster l'ensemble du setup d'un seul geste, sans avoir à gérer chaque source individuellement.Enfin, les utilisateurs plus avancés peuvent relier la lampe à unpour accéder aux commandes directement depuis leur bureau. Cette intégration rend le contrôle encore plus rapide : un simple bouton permet de modifier l'intensité, de changer de profil ou d'allumer toutes les lampes simultanément. L'ensemble forme un écosystème cohérent, fluide et agréable à utiliser, qui prouve qu'Elgato maîtrise aussi bien l'aspect matériel que logiciel de ses produits.Si les deux modèles partagent la même philosophie, ils s'adressent à des besoins différents. Lareste plus accessible, moins puissante (1 400 lumens) et surtout sur pied, ce qui la rend idéale pour les bureaux étroits ou les setups temporaires. En revanche, sa surface réduite et son pied fixe limitent les angles possibles, et sa diffusion est légèrement plus dure.La, elle, mise sur une, uneet unegrâce à son mât et sa pince. Son installation se fait une fois pour toutes, et elle s'intègre mieux dans un espace de travail fixe. Elle devient donc le choix naturel pour les streamers ou vidéastes cherchant une source principale, tandis que la Key Light Air reste parfaite en appoint ou en setup secondaire.En résumé, la MK2 joue dans une autre catégorie : plus chère, certes, mais bien plus évolutive et cohérente dans une configuration de création régulière. Notez qu'il est toutefois possible d'interchanger les bras entre les deux modèles. Attention toutefois au poids de la MK2 qui peut faire basculer le socle vers l'avant selon le positionnement, tandis que la fixation du Key Light Air, situé à l'arrière, bride un peu ses mouvements. L'intercompatibilité est donc intéressante, mais conserve certaines limites.