Temtem : Une mise à jour de contenu majeure, avec une nouvelle île, est disponible

Sorti il y a près de deux ans en accès anticipé,. En cette fin d'année 2021, Crema a publié une mise à jour majeure, laquelle ajoute, et la dernière (normalement). Celle-ci est composée de deux villes, Lochburg et Properton, chacune ayant ses particularités et ses Temtem. La campagne principale se terminera d'ailleurs avec cette île, si vous triomphez du boss principal.Avec cette mise à jour 0.8,, lesquels nous proposeront, tout naturellement, de nouvelles caractéristiques et techniques. Si vous arrivez à tous les attraper, et que vous avez déjà tous les autres,. Aucune nouvelle créature ne devrait par la suite être ajoutée, si ce n'est le troisième Temtem mythique qui arrivera plus tard. Nous ne sommes cependant pas à l'abri d'une bonne surprise.Toutefois, bien que cette mise à jour rende disponible la dernière île, Arbury, et le dernier lot de Temtem, cela ne veut pas dire que le contenu de Temtem s'arrêtera ici. Crema prévoit d'autres nouveautés dans les mois à venir, d'autant que cette mise à jour marque le début d'un nouveau cycle. « Le jeu est toujours en développement » assure le studio. Parmi les nouveautés à venir dans un futur proche, nous pouvons mentionnerreste disponible en accès anticipé sur Steam et PS5. Il devrait également arriver sur Xbox et Nintendo Switch