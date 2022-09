Temtem Twitch Drops : Comment récupérer les récompenses ?

Comment obtenir les Twitch Drops Temtem pour la sortie ?

Rendez-vous sur le site officiel de Temtem pour lier vos comptes.

Connectez-vous avec votre compte auquel vous jouez à Temtem, quelle que soit la plateforme.

Liez votre compte avec votre compte Twitch

Regardez des streamers éligibles. Ces derniers le sont s'ils streament du Temtem. La mention « Drop on » ou Drop actif » devrait être visible dans le titre. Vous pouvez les retrouver en suivant ce lien.



Les récompenses du Twitch Drops de Temtem

2 heures de visionnage → Celebrity banner

4 heures de visionnage → Royal Tamer Backpack

