Temtem sur Switch : Quand sortira-t-il sur la console de Nintendo ?

Quand sortira Temtem sur Switch ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le Pokémon-like qui a très vite trouvé son public suite à sa sortie en accès anticipé sur Steam au début de l'année 2020 a également été annoncé sur consoles PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series ainsi que sur. S'il a malheureusement été annulé sur PlayStation 4 et Xbox One, pour permettre aux développeurs de se concentrer sur la next-gen notamment,Initialement,, tout comme la version Xbox soit dit en passant (la version PS5 est disponible depuis fin 2020). Néanmoins, Crema, en charge de son développement, est resté très silencieux sur ce sujet ces derniers mois. Cela n'est pas réellement étonnant, puisque les jeux ne sortent pas en accès anticipé sur Switch et, à l'heure où ces lignes sont écrites,. Même si elle devait arriver au début de l'année 2021, les développeurs ont probablement mis plus de temps compte tenu de la situation sanitaire.Il se peut donc que nous ayons très vite des nouvelles sur la. Dans le meilleur des cas, nous devrions la voir arriver en fin d'année 2021, mais une fenêtre de sortie courant 2022 semble beaucoup plus probable et réaliste. Qui plus est, aucune mention concernant un quelconque abandon n'a été fait concernant ce portage. N'oublions pas que Crema reste un studio indépendant, dont les moyens sont bien inférieurs à la plupart des acteurs vidéoludiques du marché, ce qui peut expliquer certaines choses.En attendant d'en savoir plus, par le biais d'une communication officielle, nous rappelons quereste jouable sur PC, via Steam, et PS5.