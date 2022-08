Temtem : Un aperçu des nouveautés apportées par la version 1.0

Un aperçu des nouveautés à venir sur Temtem, via la version 1.0

Au cours du mois de mai de cette année, nous avons appris queallait prochainement sortir de sa phase d'accès anticipé. En effet, le studio Crema avait annoncé que la version 1.0 du titre , ainsi que les portages Xbox Series et Nintendo Switch, se rendraient disponibles le 6 septembre prochain. À ce moment-là, les développeurs n'avaient, malheureusement, pas partagé de détails concernant les nouveautés de la 1.0. C'est, désormais chose, révolue.En effet, récemment, le studio de développement et l'éditeur en charge de Temtem ont dévoilé une vidéo présentant les nouveautés qui débarqueront sur le titre, le 6 septembre prochain. Ainsi, via la version 1.0 de Temtem, les joueurs et les joueuses pourront découvrir, Tamer's Paradise. De plus, il sera possible d'accomplir deet participer à deNous pouvons aussi compter sur lepromettant des combats acharnés, et ce selon une difficulté progressive.Par ailleurs, la version 1.0 introduira leainsi que la zone labyrinthique,. Sans oublier, unpermettant d'acheter divers items. Finalement, dès le 6 septembre, Temtem se dotera de, déployées régulièrement sur le soft. Le titre disposera également d'un(selon deux versions : une gratuite et une autre dite « premium ») proposant des défis hebdomadaires et de nombreuses récompenses à récupérer.Rendez-vous donc le 6 septembre 2022 pour découvrir la version 1.0 de Temtem. Pour rappel, à cette même date, le titre se rendra disponible sur Xbox Series et Nintendo Switch.