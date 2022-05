Une date pour la 1.0 de Temtem

Plus de deux ans après sa sortie en accès anticipé sur Steam, en janvier 2020,. Une multitude de mises à jour sont venues densifier l'expérience, en fonction du retour des joueurs. Et même si leur nombre a baissé sur la plateforme de Valve entre janvier 2020 et maintenant, nul doute que l'annonce de la sortie imminente de la version finale redonnera de l'intérêt à Temtem.En plus de, après de longs mois d'attente.. D'ailleurs, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de le précommander sur les consoles de Microsoft, alors que cela arrivera très vite sur Switch.En parlant de précommande,, avec une version collector, comprenant, entre autres, une statuette. Pour celles et ceux possédant déjà le jeu, mais souhaitant tout de même acquérir cette édition spéciale, sachez que Crema, en charge du développement, explique qu'il sera possible d'acheter une édition collector sans le jeu, pour ne pas l'avoir en doublon. Vous pouvez retrouver plus d'informations à ce sujet sur le site officiel Concernant les nouveautés de la 1.0, le studio espagnol n'a pour le moment donné aucun détail. Toutefois, nous devrions avoir le droit à plusieurs choses intéressantes, que ce soit de nouveaux Temtem ou fonctionnalités attendues.En attendant, Temtem reste disponible sur PC et PS5, en accès anticipé, avant d'arriver en version complète le 6 septembre, également sur Xbox Series et Switch.