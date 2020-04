La mise à jour du printemps est enfin disponible, avec pléthore de nouvelles fonctionnalités, telles que les matchs classés.

Crema, en charge du développement de, le Pokémon-like, vient de publier sa mise à jour du printemps, qui a été annoncée via la feuille de route partagée plus tôt dans l'année.L'ajout le plus important est sans aucun doute, permettant en un rien de temps de lancer des combats classés. C'est par l'intermédiaire d'un menu dédié que les joueurs pourront lancer leur combat, qui seront en fonction de leurs résultats afin de jouer contre des dresseurs d'un niveau relativement similaire. À noter également que lespasseront au niveau maximal (48 PV) et les SV passeront à 50 unités. Les TV ne sont quant à eux pas modifiés.Autre ajout assez conséquent :. Les joueurs pourront désormais observer les autres joueurs à partir du menu « Interaction ». À l'instar des matchs classés, les développeurs précisent qu'il s'agit de la première version, etFinalement, une multitude d'autres changements et améliorations ont eu lieu, notamment un battle log permettant d'afficher l'état de santé de l'équipe, ou encore les animations de début et fin de combat qui ont été retravaillées,Tous les détails de cette mise à jour sont à retrouver directement sur le site officiel Pour rappel, Temtem , est disponible en accès anticipé sur Steam, et continuera de se mettre à jour ces prochains mois, comme indiqué dans la roadmap . Sa sortie en 1.0 est prévue pour le printemps 2021 , et fera office de lancement sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.