Temtem : Les développeurs partagent la feuille de route pour 2020

Après une sortie en accès anticipé plutôt réussir, Crema, le studio en charge de son développement, a levé le voile sur ce qui devrait normalement arriver ces prochains mois.

Roadmap Temtem

.

Le Pokémon-likeest disponible en accès anticipé sur Steam depuis le début de l'année, et semble avoir trouvé son public,. Naturellement, le studio basé en Espagne, à Madrid plus précisément, ne compte pas en rester là, et souhaite apporter moult nouvelles choses ces prochains mois. Néanmoins, une sortie en version finale n'a pas encore été abordée.Par l'intermédiaire d' une publication sur son blog a légèrement détaillé le programme de ces prochains mois. Ainsi durant le printemps nous pourrons voir débarquer un matchmaking basé sur le rang en jeu (via le TMR), avec des récompenses Pansun données pour les victoires. Un mode spectateur, plusieurs groupes de chat et la gestion des clubs sont également au programme.Pour l'été 2020, nous verrons débarqueraccompagnée par environet de nouvelles emotes. De plus, des logements seront mis à disposition des joueurs, lesquelles pourront notamment être décorés. Finalement, plus tard dans l'année, à partir de l'automne,, fera son arrivée, également accompagnée d'environ, comprenant le. Une série de succès ainsi que des tournois en jeu seront disponibles.Une feuille de route conséquente donc, mais qui pourrait ne pas être suivie à la lettre si les développeurs rencontraient des problèmes ou changeaient d'idées en cours de route, comme ces derniers le soulignent. « Gardez à l'esprit que les détails abordés ici ne sont pas confirmés à 100 %. Durant le cycle de développement, les idées changent constamment et les choses que nous aimons aujourd'hui pourraient ne plus être aussi belles demain. Ne considérez donc pas tout ce qui est présenté ici comme des faits confirmés, mais plutôt comme des souhaits ».Dans tous les cas, de plus amples détails seront fournis lorsque ces nouveautés seront sur le point d'être implantées dans Temtem , qui est, pour rappel,. Si vous ne le possédez pas encore et souhaitez tenter l'expérience à moindre coût, sachez que notre partenaire