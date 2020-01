Temtem : Comment gagner de l'argent (Pansols) rapidement ?

Dans Temtem, et comme dans la plupart des MMO, l'argent est un élément-clé puisqu'il permet d'acheter divers équipements, cosmétiques ou objets.

Comment gagner de l'argent dans Temtem ?

Des récompenses supplémentaires

180 Temtem relâchés → Cosmétique coupe de cheveux

→ Cosmétique coupe de cheveux 200 Temtem relâchés → 5 x Fragments de silicone et 1 x Brin d'ADN "Vigor" assurant que l’œuf héritera des Points de vie et de l'Endurance des parents.

→ 5 x Fragments de silicone et 1 x Brin d'ADN "Vigor" assurant que l’œuf héritera des Points de vie et de l'Endurance des parents. 215 Temtem relâchés → 1 x Brin d'ADN "Engineered" garantissant que l’œuf héritera du trait des parents.

→ 1 x Brin d'ADN "Engineered" garantissant que l’œuf héritera du trait des parents. 250 Temtem relâchés → 1 x Brin d'ADN "Mighty" permettant à l’œuf d'hériter des statistiques Attaque et Attaque spéciale des parents et 1 x Brin d'ADN "Immunity" grâce auquel l’œuf héritera des statistiques Défense et Défense spéciale des parents.

PC Edition Standard → 26,99 € au lieu de 31 €



Si vous avez joué pendant quelques heures à, vous avez dû vous rendre compte des différentes méthodes basiques pour gagner un peu d'argent. Vous pouvez notamment repartir avec des sommes plus ou moins importantes deaprès avoir combattu et remporté des combats contre d'autres entraîneurs de Temtem, mais aussi en vendant les différents objets que vous trouverez lors de vos aventures. Cependant, les deux moyens sus-cités ne sont pas les plus efficaces, une autre méthode existante vous donnera la possibilité de gagner plus rapidement de l'argent, vous permettant de dépenser ces Pansols dans des cosmétiques et/ou objets., vous n'aurez qu'à libérer lesprécédemment attrapés. Oui, vous l'avez bien lu, libérer un Temtem est un bon moyen de. Cependant, cette technique ne s'adresse qu'aux personnes ayant atteint la deuxième île du jeu, cette dernière accueillant l'organisationlaquelle lutte pour la réintroduction des créatures dans leur milieu naturel et estimant que tous les Temtem devraient être libres. Présente au sein d'un bâtiment se situant sur la route 5 (The Canopath), la personne située derrière le bureau vous donnera de l'pour chaquecomptabilisé comme étant relâché au lieu de l'envoyer dans votre Temdeck. Plus votre Temtem sera d'un niveau élevé ou difficile à attraper, plus la récompense sera importante. Cependant, il est important de notifier que l'argent dû ne sera pas automatiquement transféré sur votre compte et vous devrez vous déplacer dans les locaux de l'organisation afin de récupérer votre rémunération.Des prix hebdomadaires semblent être distribués lorsqu'une certaine quantité desont relâchés, allant des brins d'ADN, permettant de garantir que le Temtem que vous allez reproduire héritera des statistiques ou des traits de ses parents, à des cosmétiques en passant par des Fragments de silicone que vous pourrez revendre 299 Pansols l'unité.Si vous souhaitez en apprendre plus sur la reproduction, autrement appelé breeding, sur Temtem, nous vous invitons à prendre connaissance des informations données sur notre guide dédié : Guide sur la reproduction et breeding Arriver à relâcher plus de 200 Temtem en une seule semaine peut paraître long et difficile, mais les récompenses pourraient en valoir la chandelle.Pour rappel, Temtem le, par l'intermédiaire de Steam. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenairevous le propose, à un prix défiant toute concurrence :