Temtem : Guide sur la reproduction et breeding

Notre guide Temtem sur la reproduction, ou breeding en anglais, contient toutes les informations nécessaires pour commencer correctement l'élevage dans le dernier-né du studio Crema. Bien que le titre soit similaire à Pokémon, il existe des différences importantes qui rendent le processus un peu plus facile pour le joueur. Si vous souhaitez obtenir l'équipe de Temtem parfaite, vous n'aurez qu'à suivre les conseils et astuces donnés ci-dessous.

Contraintes pour la reproduction

Génération des œufs et éclosion

Limites de reproduction (fertilité)

Par exemple, un Temtem mâle avec une fertilité de 14 se reproduit avec un Temtem femelle dotée d'une fertilité de 20. Après la reproduction, le mâle se retrouvera à 13, tandis que la femelle à 19. L’œuf généré héritera, dans ce cas-là, des statistiques du Temtem mâle et aura une fertilité de 13.

Héritage des statistiques et techniques

Héritage de la caractéristique Luma (Shiny)

Chance d'obtention d'un Luma par la reproduction

Les deux parents sont Luma → 1 chance sur 60

Un des deux parents est Luma → 1 chance sur 600

Aucun parent n'est Luma → 1 chance sur 6000, comme à l'état sauvage

N'oubliez pas quen'est disponible qu'en accès anticipé, ce qui sous-entend que de nombreux éléments seront peut-être amenés à changer et/ou évoluer dans les semaines et mois à venir.Pour la, vous aurez absolument besoin de deux créatures partageant au moins un même type. Bien évidemment, l'un des deux Temtem devra être une femelle, à l'origine de la création de l’œuf, alors que l'autre devra être un mâle.Une fois que vous aurez sélectionné les Temtem parfaits pour procréer, vous n'aurez plus qu'à vous diriger vers le Centre d'élevage, ou Breeding Center, sur l'île d'Omninesia afin d'y déposer jusqu'à deux couples distincts de Temtem, afin d'obtenir des œufs plus rapidement.À partir du moment où vous aurez déposé votre couple de Temtem, il faudra attendre. Si les Temtem choisis sont issus de la même ligne évolutive,, signifiant qu'il sera plus avantageux pour vous de faire reproduire des Temtem de la même espèce. Une fois le temps imparti écoulé, vous recevrez un œuf qui pourra éclore après 5 à 40 minutes, le temps étant déterminé par le taux de capture du. Cependant, il est important de préciser que vous devrez être en possession de l’œuf, et que vous n'aurez pas à courir comme dans Pokémon, pour espérer le voir éclore, le chronomètre d'éclosion n'étant actif que dans ce cas-là.A contrario de Pokémon, chaque Temtem ne pourra pas être utilisé à des fins de reproduction indéfiniment. En effet, à chaque fois qu'un vos Temtem produira un œuf, celui-ci perdra définitivement un point de fertilité. La quantité de points de fertilité d'un Temtem est définie par ses niveaux de SVs, l'équivalent des IV sur Pokémon. Chaque SV supérieur à 40 réduira d'autant de points la fertilité de votre Temtem avec laquelle il commencera, cette dernière ne pouvant, bien évidemment, pas être retrouvée de manière naturelle.Les points de fertilité sont transmis à l'ovule en fonction du Temtem parent ayant la valeur la plus basse. Voici un exemple fourni par les développeurs du studio Crema :Un Temtem, issu d'une reproduction, a la possibilité d'hériter des SVs de ses parents. Pour chaque statistique, l’œuf Temtem aura 50 % de chances de recevoir la valeur moyenne des SVs d'une statistique particulière et 25 % de chances d'obtenir la statistique de sa mère ou de son père. Des objets, tel qu'un brin d'ADN, pourront être utilisés pour aider à forcer certaines statistiques à être héritées par le nouveau-né Temtem.Votre bébé Temtem peut également hériter des techniques qui ne sont, normalement, pas apprises par cette espère particulière. Chaque espèce de Temtem a des techniques spécifiques que l’œuf est en capacité d'apprendre, et si l'un de parents en possède une, elle sera également apprise par le bébé.La caractéristique Luma est l'équivalent des Shiny sur Pokémon et fait référence aux créatures étant dotées d'une coloration unique. Bien évidemment, ces Luma sont particulièrement recherchés par les collectionneurs, et l'élevage est l'un des moyens les plus fiables pour en récupérer. Si vous avez la chance de tomber sur un Temtem Luma à l'état sauvage, une chance sur 6000 à l'heure actuelle, vous aurez la possibilité de l'utiliser à des fins de reproduction, afin d'en obtenir plus.Dans le cas où l'un des deux parents est un Luma, vous aurez dix fois plus de chances que le bébé en soit un aussi, mais si les deux parents le sont, vous passerez de dix à cent fois plus de chances d'avoir un bébé Luma.