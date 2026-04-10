Crema Games annonce Temtem: Pioneers, son spin-off à la sauce Palworld



modifié le 17 avril 2026 à 15h03 Publié par Justine Manchuelle modifié le 17 avril 2026 à 15h03

À la surprise générale, Cream Games vient d'officialiser Temtem: Pioneers, un nouveau jeu longtemps caché derrière un nom de code bien connu de la communauté. Mais pour devenir une réalité, le titre a besoin de vous !