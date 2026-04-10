Crema Games annonce Temtem: Pioneers, son spin-off à la sauce Palworld

À la surprise générale, Cream Games vient d'officialiser Temtem: Pioneers, un nouveau jeu longtemps caché derrière un nom de code bien connu de la communauté. Mais pour devenir une réalité, le titre a besoin de vous !
Dans le cadre du Triple-I Showcase 2026, Cream Games (le studio derrière Temtem
) a enfin dévoilé ce qui se cachait derrière le très mystérieux « Projet Downbelow »
. D'ailleurs, il a rassuré les passionnés de petits monstres colorés car les Temtem auront un rôle central dans cette nouvelle aventure.
Mais en plus de combattre à vos côtés, vous devrez explorer un vaste monde ouvert, récolter des ressources et même faire équipe avec d'autres joueurs pour survivre dans le Monde des Profondeurs. Bienvenue dans Temtem: Pioneers
, un titre qui rappelle un autre jeu en monde ouvert rempli de monstres.
Temtem: Pioneers, une nouvelle aventure entre artisanat, survie et jeu multijoueur
Présenté dans un premier trailer, Temtem: Pioneers n'est pas sans rappeler Palworld dans son gameplay
. En effet, le titre vous met dans la peau d'un chasseur de Temtem perdu dans le Monde des Profondeurs, une région sauvage et imprévisible. Votre objectif sera simple : survivre en construisant un abri, en capturant des Temtem et en combattant les menaces qui croiseront votre route.
Le monde de Temtem: Pioneers est divisé en biomes que vous pourrez explorer seul ou à plusieurs en coopération. À pied ou sur le dos d'un Temtem, les joueurs pourront rencontrer plus de 200 créatures
, mais celles-ci n'hésiteront pas à vous attaquer.
En cas de menace, invoquez jusqu'à 3 compagnons et prenez en le contrôle
grâce à un tout nouveau système de combat dynamique. Crema Games a complété cette présentation en indiquant ceci dans un communiqué de presse :
Rassemblez des matériaux, fabriquez de l'équipement, construisez votre base et trouvez de nouvelles façons d'explorer ce monde sauvage. Chaque nouveau biome introduit de nouvelles ressources, de nouveaux Temtem et de nouvelles façons d'interagir avec le monde. Faites grandir, découvrez et construisez quelque chose d'unique à votre image pour en profiter avec vos Temtem.
Un lancement participatif lancé juste après la révélation pour assurer l'avenir du projet
Si les armes à feu ont été mises de côté, Temtem: Pioneers semble déterminé à proposer sa version de la survie et de la fabrication en monde ouvert aux cotés d'adorables créatures à collectionner. Pour l'heure, le titre est uniquement annoncé sur PC, via Steam et l'Epic Games Store
. Aucune date de sortie n'a été communiquée, mais comme pour le premier jeu Temtem, une campagne Kickstarter a été lancée dans la foulée de la présentation.
L'objectif de cette campagne est de « mobiliser la communauté et co-créer ce nouveau jeu passionnant » tout en offrant davantage de contenu à chaque palier franchi
. Ã l'heure où ces lignes sont rédigées, l'objectif initial de 90 000 euros a été dépassé. Désormais, l'argent récolté permettra aux équipes d'ajouter de nouveaux biomes au titre ainsi que d'autres surprises.
Si vous souhaitez participer à ce financement participatif et découvrir toutes les récompenses offertes, cliquez sans attendre sur ce lien
.
commentaire (0)