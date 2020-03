Tell Me Why : Dontnod souhaite réduire l'écart entre les épisodes

Les développeurs de la franchise Life is Strange aimeraient que le temps d'attente entre chaque épisode soit réduit pour sa nouvelle production.

Nous avons pu entendre combien c'était important pour les joueurs de pouvoir s'amuser avec nos jeux sans avoir besoin d'attendre trop longtemps les épisodes. Bien sûr, le fait de limiter ce temps d'attente nous ajoute un peu plus de défis, mais nous espérons que ces changements amélioreront l'expérience globale du joueur.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé lors du X019 organisé par Microsoft en novembre 2019,est la nouvelle production de, mondialement connu pour avoir développé la franchise épisodique. Si celle-ci a suscité un vif intérêt de la part des joueurs, ces derniers n'ont pas tous apprécié le temps d'attente entre chaque épisode, parfois espacé de plusieurs mois.Même sisera plus court,, Dontnod souhaite néanmoins limiter l'attente entre la sortie des épisodes deux et trois, comme Florent Guillaume, directeur du jeu, l'a annoncé sur le site officiel du jeu . Dans une courte session de questions-réponses il s'est notamment exprimé sur ce sujet, précisant que lui est son équipe avaient compris les plaintes des joueurs, et tenteraient d'y remédier.Le but de Dontnod serait ainsi de réduire le temps d'attente de plusieurs mois à « plusieurs semaines entre chaque sortie », même si cela signifie que la plupart des épisodes doivent être terminés avant le lancement du premier. Florent Guillaume conclut en expliquant que l'équipe est pour le moment fière du travail accompli jusqu'à maintenant.Pour rappel, dansles joueurs feront connaissance avec les jumeaux. Ces derniers vivent dans une petite ville d'Alaska, et seront confrontés à des événements spéciaux.Aucune date de sortie n'a été partagée à propos de, mais le premier épisode est prévu pour l'été 2020 sur PC, via le Microsoft Store et Steam, et Xbox One, ainsi que sur le Xbox Game Pass.