Tell Me Why est gratuit pour le Pride Month

Afin de célébrer le Mois des Fiertés de cette année 2022, DON'T NOD et Microsoft ont tenu à marquer le coup. En effet, le studio de développement et la firme américaine ont décidé de rendreAinsi, les joueurs et les joueuses désirant parcourir l'aventure Tell Me Why n'ont qu'à se rendre sur le Microsoft Store ou bien sur Steam , afin de récupérer les deux derniers chapitres du titre (« Secrets de famille » et « Héritage »). L'offre est disponible jusqu'à la fin du mois de juin. Notez que le premier épisode de Tell Me Why (« Retour aux sources ») est également gratuit, et ce depuis l'année dernière. Dès lors, en récupérant les trois chapitres, vous aurez ainsi accès à l'entièreté de l'aventure.Et si vous vous demandez : « Pourquoi Tell Me Why ? », voici la réponse : le titre est l'un des premiers jeux à mettre en scène un personnage transgenre, nommé Tyler, en tant que protagoniste. En effet, Tell Me Why narre l'histoire de jumeaux : Alyson et Tyler Ronan. De retour dans leur village natal d'Alaska, ils doivent faire face à leurs souvenirs d'enfance. Les joueurs sont ainsi amenés à faire de nombreux choix, ayant des conséquences sur la suite des événements, et découvriront le lien surnaturel animant les deux personnages principaux.Pour rappel,